Allarme bomba nelle scuole, secondo giorno: cosa sta succedendo a Brescia

Secondo giorno di segnalazioni di possibili ordigni nelle scuole italiane (il dato provvisorio è di più di 1800 istituti). Le mail minatorie sono arrivate anche in alcuni istituti di Brescia. Si tratta di messaggi analoghi a quelli diffusi nella giornata di ieri, firmati ancora una volta «Mikhail Andropov». La vicenda riguarda diverse regioni italiane, dal Veneto alla Liguria, passando per Umbria, Lazio e Sicilia. In alcuni istituti sono state disposte evacuazioni – come all’istituto comprensivo di Concesio, dove carabinieri e Polizia locale stanno gestendo la situazione – mentre in altri sono in corso verifiche. Altri ancora hanno optato per la prosecuzione delle lezioni.
La mail di oggi
«Attenzione», recita la mail. «Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo. L’ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANMN). All’interno del corpo dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti. Per impedire che l’ordigno venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo. Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna, 370. Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone. Chiediamo le dimissioni immediate dell’attuale primo ministro Giorgia Meloni; vi concediamo un po’ di tempo per prendere una decisione. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov».
Il protocollo
Le nuove segnalazioni arrivano a un giorno di distanza dalla prima ondata di messaggi, che aveva raggiunto oltre seimila scuole in Italia, provocando allarme e diverse evacuazioni. Il Governo ha annunciato un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni: in assenza di elementi concreti che facciano ritenere sussistente un pericolo, la linea indicata è quella di non procedere all'evacuazione degli edifici.
A fronte delle mail di stamattina il Governo, attraverso i ministri dell’Interno e dell’Istruzione, ha dato immediata comunicazione, rispettivamente, ai Prefetti e ai dirigenti scolastici perché l’attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che – secondo la valutazione che ogni Prefetto opererà sul territorio – non vi siano specifici e fondati motivi di allarme. La decisione di qualche dirigente scolastico di disporre l’evacuazione di singoli istituti è avvenuta subito dopo l’arrivo delle email, e prima di ricevere le indicazioni dei ministri.