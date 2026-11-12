Allarmi bomba a scuola, il protocollo: «No evacuazioni senza rischi concreti»

«Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme»: lo ha comunicato Palazzo Chigi in una nota, continuando così: «Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio».
Nuove mail di allarme
Nel frattempo nuove mail di allarmi bomba sono state ricevute da diverse scuole d’Italia dal Veneto alla Liguria, in Umbria, nel Lazio e in Sicilia. Alcune scuole sono state evacuate mentre in altre sono in corso accertamenti. Le mail che minacciano la presenza di bombe, come ieri, sono sempre a firma Mikhail Andropov.