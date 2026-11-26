La prospettiva di mettere in vendita le ex scuole di San Vigilio e Sant’Andrea accende il confronto politico. A sollevare la questione è la lista di minoranza «Partecipare per Concesio», che accusa l’Amministrazione comunale di voler «svendere il patrimonio pubblico per fare cassa», rinunciando così a progetti di interesse collettivo.
Il Piano delle alienazioni per il 2027, adottato dalla Giunta e in attesa dell’approvazione del Consiglio comunale, comprende, oltre all’ex materna di Costorio (valutata 283.500 euro e già oggetto di tre aste andate deserte), le due ex elementari, per un valore complessivo di circa due milioni di euro. Per entrambe le aree il Pgt prevede la riconversione residenziale, con una quota di edilizia convenzionata a Sant’Andrea e il mantenimento di spazi destinati a servizi pubblici a San Vigilio.
L’accusa
«A Sant’Andrea era stato ampiamente annunciato il progetto di un teatro, oggi evidentemente abbandonato, mentre a San Vigilio si era prospettata la realizzazione di spazi e servizi per la comunità» osserva la minoranza guidata da Alessandro Duina, sottolineando come «proprio l’espansione demografica di San Vigilio richiederebbe un potenziamento dei servizi e come ulteriori edificazioni a Sant’Andrea rischierebbero di aggravare la situazione di una zona già densamente urbanizzata».
A preoccupare il gruppo sono anche le ricadute economiche dell’aumento dei costi del nuovo Municipio. Da qui la richiesta di riconsiderare le alienazioni, coinvolgendo le comunità delle due frazioni.
La risposta
Il sindaco Agostino Damiolini precisa tuttavia che l’inserimento nel piano non comporta necessariamente la vendita degli immobili nel 2027. «Non abbiamo definito tempi né individuato opere specifiche da finanziare attraverso le alienazioni, ma è necessario prendere una decisione su edifici che, dopo l’accorpamento delle scuole, non possono rimanere vuoti e deperire all’infinito».
Per San Vigilio, peraltro, da un anno e mezzo sono in corso interlocuzioni con Invimit, società partecipata dal Ministero dell’Economia, per ricavare alloggi da affittare a canone calmierato, principalmente a dipendenti pubblici. Una strada che finora non ha prodotto risultati concreti.
«L’intervento a San Vigilio dovrà comunque avere una valenza di rigenerazione urbana, anche attraverso la creazione di parcheggi e spazi pubblici» aggiunge il sindaco Damiolini, ribadendo che le eventuali risorse ricavate dalle alienazioni dovranno servire a migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.