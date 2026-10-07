Concesio, i lavori per il nuovo Municipio costeranno 1,7 milioni in più

L’importo ora è di 7 milioni e 200mila euro: si ricorre all’avanzo di amministrazione per 700mila euro e a un mutuo in attesa del contributo del Gse

Barbara Fenotti 07 ottobre 2026 2 ' di lettura

Le opere di demolizione nel cantiere - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Municipiolavoricosto aumentatoConcesio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...