Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Brescia e Hinterland

Adunata degli alpini 2027, il piano per gestire 300mila arrivi a Brescia

In Loggia il vertice per discutere ospitalità e tracciato. Entro fine novembre il Comune punta ad avere un quadro delle sistemazioni per consentire l’apertura delle iscrizioni
Salvatore Montillo

Salvatore Montillo

Gli alpini bresciani, in quanto ospitanti, saranno gli ultimi a sfilare
Gli alpini bresciani, in quanto ospitanti, saranno gli ultimi a sfilare

Palestre, parchi, giardini e parcheggi: Brescia cerca spazio per le penne nere e si dà una scadenza. Entro fine novembre il Comune punta ad avere un quadro delle sistemazioni per consentire l’apertura delle iscrizioni all’Adunata nazionale in programma dal 7 al 9 maggio 2027.

Logistica

A sei mesi dall’appuntamento, il nuovo incontro in Loggia con AA27, la società incaricata dell’organizzazione, ha rimesso al centro l’accoglienza e le ricadute sulla viabilità. «L’obiettivo è essere più veloci, anticipare i tempi», spiega l’assessore Valter Muchetti. La disponibilità riguarda palestre e spazi all’aperto: aree per gli attendamenti, per i camper e per ospitare chi raggiungerà Brescia.

Una ricognizione che deve ora tradursi in scelte puntuali. «Siamo a buon punto e cautamente ottimisti», aggiunge l’assessore. Il confronto proseguirà già la prossima settimana e gli incontri avranno, poi, cadenza settimanale, per definire gli aspetti logistici e tecnici. Al tavolo, con i rappresentanti di AA27, erano presenti anche il capo di gabinetto, la Polizia locale e alcuni dirigenti comunali.

Il vertice in Loggia
Il vertice in Loggia

La sfilata

Oltre alle sistemazioni sono stati affrontati i percorsi delle sfilate del venerdì e della domenica e le chiusure della città nei giorni della manifestazione. Anche su questi fronti il lavoro è ancora in corso: tracciati e aree dovranno essere definiti prima delle comunicazioni ufficiali. «Abbiamo fatto una valutazione complessiva – riferisce Maurizio Pinamonti, presidente di AA27 –. Adesso occorre scegliere gli spazi e precisarne l’utilizzo, così da poter fornire agli alpini tutte le indicazioni necessarie».

Per le stanze destinate all’organizzazione, intanto, è già stata stipulata da mesi una convenzione con gli alberghi; le strutture gestiranno autonomamente le richieste. La prospettiva è quella di circa 300mila arrivi nell’arco dei tre giorni con 90mila persone nella sfilata conclusiva. Numeri che impongono una preparazione accurata. Muchetti guarda anche alla risposta della città: «Servirà quella grande partecipazione popolare che farà la differenza».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Adunata alpinaAdunata 2027Brescia

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA
SponsorizzatoIl Natale di Giustacchini diventa una fiabaIl Natale di Giustacchini diventa una fiaba

Allestimenti immersivi, laboratori e solidarietà. Tutto nel segno dello Schiaccianoci