Adunata 2027, primo vertice «ufficiale» in Loggia: si prepara la città

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Il Comune e AA27 al lavoro su mobilità, trasporti e accoglienza. Il 30 settembre sarà presentato il logo ufficiale

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali