Aa27: è nata la società per l’Adunata nazionale alpina 2027 a Brescia

La macchina si è messa in moto. Ed ora può contare anche sulla veste giuridica per procedere sicura verso la meta. Brescia si prepara all’Adunata nazionale degli Alpini del prossimo anno, quando la nostra città ospiterà per la terza volta nella sua storia il massimo appuntamento nazionale delle Penne nere. E da oggi il conto alla rovescia verrà scandito anche dall’attività della Adunata Alpini 2027 srl (Aa27). La società è stata costituita nella sede della Sezione di Brescia dell’Associazione Nazionale Alpini, alla presenza del presidente nazionale dell’Ana, Sebastiano Favero. Si tratta di una società a responsabilità limitata che darà esecuzione al programma della 98ª Adunata nazionale degli alpini, in calendario a Brescia il 7, 8 e 9 maggio 2027.

Cosa farà

La Aa27 dovrà tradurre operativamente il programma predisposto dal costituendo Comitato d’onore, che è partecipato dalla stessa Ana nazionale, dalle Sezioni Ana di Brescia, Salò-Monte Suello e Vallecamonica e dai rappresentanti degli enti del territorio. In particolare, alla Aa27 srl toccheranno la struttura organizzativa, tecnica, logistica e finanziaria e la gestione delle attività connesse, comprese quelle editoriali, di preparazione e contorno all’evento.

Davanti alla notaia Antonella Rebuffoni, oltre al presidente nazionale dell’Ana sono intervenuti quelli della Sezione di Brescia, Enzo Rizzi, della Sezione Salò-Monte Suello, Sergio Poinelli, e della Sezione Vallecamonica, Ciro Ballardini. Con loro anche Corrado Vittone, consigliere nazionale dell’Ana e presidente del consiglio di Servizi Ana srl, che detiene il 60% del capitale sociale, per il resto ripartito tra le tre Sezioni bresciane.

Ad amministrare la neo costituita società sarà un Consiglio composto da cinque membri: Maurizio Pinamonti, consigliere nazionale Ana, come presidente; Massimo Cortesi, per la Sezione di Brescia, come vice presidente; come consiglieri Luigi Lecchi, Andrea Sgobbi, entrambi consiglieri nazionali dell’Ana, e Riccardo Avigo, per la Sezione di Salò-Monte Suello. Revisore unico sarà Gianni Pigoni, commercialista, che è anche revisore dei conti dell’Associazione Nazionale Alpini.

La società, com’è accaduto per tutte quelle che ogni anno sono state costituite per le precedenti Adunate nazionali (compresa la prossima, che si svolgerà a Genova tra meno di un mese, dall’8 al 10 maggio), rimarrà operativa sino alla chiusura di ogni adempimento relativo all’Adunata 2027.