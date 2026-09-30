Adunata 2027, presentato il logo: tre «pitoti» con il cappello d’alpino

Questa mattina nel salone Vanvitelliano in Loggia erano presenti i rappresentanti delle istituzioni e il presidente dell’Ana, Sebastiano Favero. Ma anche gli studenti della Laba che hanno curato il disegno

Simone Bracchi Giornalista 30 settembre 2026 3 ' di lettura