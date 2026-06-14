Pakistan: «Raggiunto accordo di pace Usa-Iran, venerdì firma in Svizzera»

Lo ha annunciato il il premier pachistano Shehbaz Sharif: «Le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano»

14 giugno 2026 2 ' di lettura

Le bandiere di Iran e Stati Uniti - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti accordo di paceIranStati Uniti d'AmericaPakistan Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...