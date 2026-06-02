Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+

Gli 80 anni della Repubblica: i costituenti a colori parlano di libertà

Prefettura, Loggia, UniBs e accademie d’arte bresciane insieme nel progetto che ha prodotto ritratti e biografie
Elisa Rossi

Elisa Rossi

Giornalista

Loading video...
Padri e Madri costituenti: le nove cartoline

Oggi festeggiamo gli 80 anni della Repubblica italiana. E del voto alle donne. Una doppia festa perché la nuova forma di governo scelta all’indomani dell’immane tragedia della Seconda guerra mondiale nacque dal coinvolgimento delle donne e dal suffragio universale. Potremmo dire un progetto democratico nel segno dell’inclusività.

Oggi, al di là della data «tonda», è tempo «per tutti – come ricordato dal Prefetto Andrea Polichetti – di veicolare i valori» della libertà e di tutti gli altri richiamati nella Costituzione. E ha ricordato Piero Calamandrei che paragonò la libertà all’aria: «Disse che ci si accorge di quanto vale solo quando comincia a mancare. Questi giorni devono essere di riflessione e stimolo».

Proprio dal Palazzo del Governo di Brescia è arrivata la sollecitazione, nei mesi scorsi, di far sintesi sulle varie iniziative e di metterne in campo altre per una ricorrenza così importante. E ne è nata anche una sezione del sito della Provincia che raccoglie le iniziative sul territorio.

Cartoline per i nove costituenti bresciani (manca Roselli, nato in Piemonte) © www.giornaledibrescia.it
Cartoline per i nove costituenti bresciani (manca Roselli, nato in Piemonte) © www.giornaledibrescia.it

Per i giovani

Tra le tante ce n’è stata una che ha unito varie anime e generazioni della città e che non si concluderà con la giornata odierna: dalla collaborazione tra Loggia, UniBs, Scuola internazionale di Comics, Accademia Santa Giulia, Laba e l’illustratrice Elena Volongo, sono state create nove cartoline con i ritratti dei nove costituenti bresciani. Su una faccia dei cartoncini 10x15 ci sono i volti creati da 8 studenti delle tre realtà artistiche cittadine. La cartolina dedicata a Laura Bianchini, unica donna tra i nove bresciani, è stata realizzata da Volongo, in arte «Ri-bellula», artista che ha disegnato i 21 ritratti delle madri costituenti che saranno esposti oggi sotto il portico di Palazzo Loggia.

Lavoro di squadra

Ognuno degli attori coinvolti ha fatto la sua parte: UniBs, con Adriana Apostoli e Alessandra Mazzola, hanno curato le biografie e, parallelamente, gli artisti si sono informati e hanno approfondito le nove figure dando loro un volto a colori. Poi tutto si è unito. Il risultato sono 9 cartoline, per ora stampate in 500 esemplari ognuna, che saranno distribuite durante gli eventi di questi giorni.

«E questo è solo l’inizio – ha detto l’assessora all’istruzione di Brescia Anna Frattini –: abbiamo in animo di stamparne ancora e di portarle nelle scuole». E il Prefetto ha aggiunto: «Distribuirle a tappeto non avrebbe senso, mi piacerebbe venissero donate durante percorsi formativi sulla Costituzione con l’obiettivo di coinvolgere i giovani e vederli avvicinare ai costituenti. Vederne i volti significa favorire questo processo: un valore dimostrato vale più di un valore declamato».

«Questo lavoro – ha detto Apostoli – è un segnale politico e democratico in un momento nel quale è sotto gli occhi di tutti la difficoltà nel coinvolgimento nelle dinamiche istituzionali, non solo dei giovani».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
costituenticartoline2 giugnoLoggiaUniBsScuola internazionale di ComicsLabaAccademia Santa Giulia80 anni della RepubblicaBrescia

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoSalò, tutto pronto per la Mille Miglia e la sfilata delle Penne NereSalò, tutto pronto per la Mille Miglia e la sfilata delle Penne Nere

Per giugno, nel programma del Comune c’è spazio per la manifestazione sportiva e per l’adunata sezionale «Monte Suello», ma anche per danza e magia