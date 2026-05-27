"Le donne della Repubblica" sulle facciate dei Comuni

ROMA, 27 MAG - Il 2 giugno 44 foto di donne e momenti decisivi della storia della Repubblica saranno proiettate sulla facciata dell'Auditorium Parco della musica Ennio Morricone a Roma, su quella del Campidoglio e di decine di municipi in tutta Italia, compreso Torino. È una selezione delle 122 immagini esposte alla mostra "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA" che ripercorre il faticoso cammino compiuto dalle donne per la conquista dei loro diritti, partendo proprio da quel 2 giugno 1946 quando per la prima volta andarono a votare e per la prima volta diventarono eleggibili. Il video, della durata di 5 minuti, può essere richiesto dagli enti istituzionali che volessero proiettarlo scrivendo alla mail eventi@ansa.it