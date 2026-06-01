80 anni fa il referendum del 2 giugno, Mattarella: «Svolta per il Paese»

«Una svolta nella storia del Paese», che ha posto le basi per «un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da una intensa sete di pace». Così il presidente della Repubblica ha definito la festa del 2 giugno, in un messaggio inviato questa mattina ai prefetti di tutta Italia. Domani ricorre l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, a seguito del referendum del 1946 che pose gli italiani e le italiane di fronte alla scelta sull’assetto istituzionale da dare al Paese dopo la fine del regime fascista e della Seconda guerra mondiale. Le scelte erano due: monarchia o repubblica. Vinse la repubblica, con il 54,3% dei voti, contro il 45,7% per la monarchia.

Leggi anche Celebrare la Festa della Repubblica: cosa ne pensi? I valori della Repubblica In quell’occasione gli italiani votarono anche per eleggere i componenti dell’Assemblea costituente, incaricata di redigere la nuova Costituzione. Per la seconda volta nella storia italiana poterono votare anche le donne, che già nel marzo 1946 avevano partecipato alle prime elezioni amministrative del Dopoguerra. «La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia – ha detto Mattarella nel messaggio di questa mattina –. Ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell’Assemblea costituente. Ne furono protagoniste, in particolare, le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d’Italia».