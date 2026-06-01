80 anni della Repubblica, tutti gli appuntamenti tra Brescia e provincia

Ottant’anni dopo il referendum che sancì la nascita della Repubblica italiana, Brescia e provincia celebrano il 2 giugno con un calendario di iniziative istituzionali, culturali e musicali. Cerimonie ufficiali, concerti, mostre e momenti di riflessione: sono numerosi gli appuntamenti che accompagneranno le celebrazioni dell’anniversario, tra il capoluogo e numerosi Comuni del territorio.

A Brescia Il cuore delle celebrazioni sarà piazza della Loggia. Martedì 2 giugno la cerimonia ufficiale prenderà il via alle 10 con gli onori al medagliere della Federazione del Nastro Azzurro, ai labari e ai medaglieri delle associazioni combattentistiche e d’arma. Seguiranno l’ingresso dei gonfaloni, la resa degli onori al prefetto Andrea Polichetti e l’alzabandiera.