80 anni della Repubblica, tutti gli appuntamenti tra Brescia e provincia

Ottant’anni dopo il referendum che sancì la nascita della Repubblica italiana, Brescia e provincia celebrano il 2 giugno con un calendario di iniziative istituzionali, culturali e musicali. Cerimonie ufficiali, concerti, mostre e momenti di riflessione: sono numerosi gli appuntamenti che accompagneranno le celebrazioni dell’anniversario, tra il capoluogo e numerosi Comuni del territorio.
A Brescia
Il cuore delle celebrazioni sarà piazza della Loggia. Martedì 2 giugno la cerimonia ufficiale prenderà il via alle 10 con gli onori al medagliere della Federazione del Nastro Azzurro, ai labari e ai medaglieri delle associazioni combattentistiche e d’arma. Seguiranno l’ingresso dei gonfaloni, la resa degli onori al prefetto Andrea Polichetti e l’alzabandiera.
Alle 10.10 è prevista la lettura del messaggio del presidente della Repubblica, mentre alle 10.20 si terrà la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana. Il programma mattutino comprende anche la deposizione della corona d’alloro alla stele Diaz.
Nel pomeriggio le celebrazioni proseguiranno alle 17 in piazza Paolo VI e nel cortile di Palazzo Broletto con il tradizionale concerto della banda cittadina Filarmonica Isidoro Capitanio, promosso dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune. La bandiera tricolore verrà srotolata dalla Torre del Pégol prima dell’esibizione, diretta dai maestri Sergio Negretti e Giuliano Mariotti.
Dalle 18.30 alle 20.30, sotto il portico di Palazzo Loggia, l’assessorato alle Pari opportunità e la commissione Pari opportunità del Comune propongono l’incontro «Donne nelle istituzioni», dedicato agli ottant’anni della partecipazione femminile alla vita pubblica. Seguirà la proiezione del documentario «Senza rossetto», dedicato al primo voto delle donne nel 1946, e la visita alla mostra «Le ritratte delle Madri Costituenti» dell’artista Elena Volongo.
La giornata si concluderà alle 21 con la proiezione in diretta da Roma dell’evento celebrativo «I volti della Repubblica - 80 anni dal referendum», promosso dal presidente Sergio Mattarella e trasmesso da Rai 1 da piazza del Quirinale.
Teatro e mostre
Le celebrazioni iniziano però già stasera, lunedì 1 giugno: alle 20.30 al Teatro Borsoni è in programma «Articolo 1, nel nome del popolo italiano», produzione originale che intreccia teatro, musica e racconto storico per ripercorrere il passaggio dalla guerra e dalla dittatura alla nascita della Repubblica e della Costituzione. Al centro dello spettacolo il voto del 2 giugno 1946, il ruolo delle donne e il lavoro dell’Assemblea Costituente.
Tra le iniziative collegate all’anniversario anche la mostra allestita nella sede della Prefettura, a Palazzo Broletto, in collaborazione con l’Archivio di Stato. Fino al 29 giugno sarà possibile ammirare documenti originali del referendum del 1946, comprese schede elettorali dell’epoca e materiali del fondo storico della Prefettura.
Le celebrazioni proseguiranno il 4 giugno all’Università degli Studi di Brescia. Nell’atrio del Rettorato sarà inaugurato un pannello con il testo integrale della Costituzione italiana. Interverranno il rettore Francesco Castelli, il prefetto Andrea Polichetti e il presidente emerito della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky. Seguirà la lettura di alcuni articoli della Carta da parte di docenti, personale universitario e rappresentanti della componente studentesca.
In provincia: concerti e omaggi
A Sarezzo martedì 2 giugno alle 20.30 il Teatro San Faustino ospiterà «Armonie di libertà», concerto del Coro lirico Calliope diretto dal maestro Fabrizio Zanini, con orchestra e solisti, e apertura con l’Inno di Mameli.
A Montichiari alle 21, in piazza Santa Maria, c’è il concerto della banda cittadina «Carlo Inico» diretta dal maestro Luca Monteverdi. Alla stessa ora, a Gambara, il civico corpo bandistico Giuseppe Verdi si esibirà a Palazzo Lorenzetti sotto la direzione di Domenico Gazzoldi.
A Leno alle 21, il Corpo musicale lenese porterà in scena sul sagrato della chiesa parrocchiale il concerto-racconto «L’Italia è donna: Leno 1946, il coraggio di scegliere», dedicato al primo voto femminile attraverso la storia di sei donne del paese.
Sul lago di Garda, a Polpenazze torna il tradizionale Concerto del 2 giugno, alla sua undicesima edizione. Si terrà alle 18 nell’antica chiesa di San Pietro in Lucone, con il pianista Luis Carlo Bertini e il soprano Cristina Klein.
Per il programma completo delle iniziative nei diversi Comuni della provincia, comprese cerimonie, alzabandiera, concerti e manifestazioni in occasione dell’80° anniversario della Repubblica italiana, è possibile consultare il calendario pubblicato dalla Provincia di Brescia.