Gli otto maestri di «Chef per una notte» tra stelle Michelin e Gambero Rosso

È la formazione di chef più numerosa di sempre, tra stelle (Michelin) e Gambero (Rosso). La terza «school edition» di Chef per una Notte fa il pieno di maestri, e si preannuncia più gustosa che mai. Sono otto i grandi professionisti bresciani che, nell’aula magna di Cast, regaleranno tempo, consigli e ricordi agli studenti delle scuole alberghiere in gioco quest’anno.

Salgono quindi a otto le scuole coinvolte: il Dandolo di Bargnano di Corzano, il Mantegna di Brescia, l’Olivelli Putelli di Darfo, il Perlasca di Idro, il Canossa di Brescia, lo Zanardelli di Clusane, il Bonsignori di Remedello e, la new entry, il Caterina De’ Medici di Gardone Riviera.

Ricordiamo che le puntate saranno trasmesse in prima serata su Teletutto da metà febbraio.

Beppe Maffioli

Chef Beppe Maffioli - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Immancabile, insostituibile, impareggiabile. L’appellativo di «colonna portante» con cui Beppe Maffioli viene sovente presentato da Clara Camplani ben si addice a colui che Chef per una Notte l’ha creato (insieme al giornalista Gianfranco Bertoli) e visto diventare grande. Da 32 anni padrone di casa del ristorante Carlo Magno di Collebeato, che anche quest’anno ospiterà la serata finale, Maffioli fa risalire il suo amore per la cucina alla mamma, «che cucinava per noi tutto il giorno» e ai suoi maestri Gualtiero Marchesi ed Enzo Dellea.

Stefano Cerveni

Chef Stefano Cerveni - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Quest’anno in cattedra tornerà anche Stefano Cerveni (lo scorso anno era stato presidente di giuria, ma non aveva preso parte alla trasmissione), pronto a incantare gli studenti con la sua seducente filosofia culinaria e con l’eredità di un ristorante, il Due Colombe a Borgonato di Corte Franca, aperto dalla nonna 70 anni fa: Cerveni ne ha preso le redini nel 2000 e nel 2008 ha ottenuto la sua prima stella Michelin.

Massimo Fezzardi

Chef Massimo Fezzardi - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Di più lunga data è lo scintillio di Massimo Fezzardi, che dal 1995 è nella cucina dell’Esplanade a Desenzano (stella Michelin dal 1992). La sua dedizione totale alla cucina la deve alla nonna Elsa, ma i grandi risultati raggiunti sono frutto del suo innegabile talento, e della sua umiltà e abnegazione.

Piercarlo Zanotti

Chef Piercarlo Zanotti - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Affezionatissimo protagonista di Chef per una notte fin dalla sua prima edizione è anche Piercarlo Zanotti, alla guida del ristorante Buca 19 al Garda Golf di Soiano, che nel 2024 ha vinto il titolo di miglior ristorante e miglior carta vini nella prima edizione dei «Champagne Perrier-Jouët Golf Restaurant Awards».

Arianna Gatti

Chef Arianna Gatti - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Dopo l’esordio dello scorso anno, tornano tra i banchi della «school edition» altri quattro giovani chef. Arianna Gatti, abruzzese di nascita, allieva di Marchesi e poi di Léveillé, è stata nominata «chef emergente 2023» per la guida del Gambero Rosso. Nella brigata del Miramonti L’Altro per nove anni, a gennaio 2023 la chef ha aperto il suo ristorante «Forme» in via Codignole a Brescia.

Riccardo Scalvinoni

Chef Riccardo Scalvinoni - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Replica l’esperienza di Chef per una Notte anche Riccardo Scalvinoni del ristorante Il Colmetto di Rodengo Saiano, che nel 2024 ha ricevuto la stella verde Michelin per la sostenibilità. Qui lo chef ha a disposizione i prodotti dell’orto e del caseificio dell’azienda agricola, e propone menù in condivisione.

Diego Papa

Chef Diego Papa - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Anche Diego Papa del ristorante Gaudio di Barbariga riconferma la sua presenza: da tredici anni lo chef presenta «pesce nella Bassa, calato nella nebbia e nell’orto»: pesci pescati da pescatori, crostacei non così comuni, che Papa valorizza con i prodotti locali e della terra.

Andrea Leali

Chef Andrea Leali - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Completa la compagine del nostro format editoriale Andrea Leali, che nel 2025 ha ottenuto la prima stella Michelin per il suo ristorante Casa Leali di Puegnago. Nato come osteria di famiglia nel 2012, nel 2016 il ristorante si trasferisce all’interno della casa di famiglia, un cascinale del Quattrocento, e in meno di dieci anni Leali lo porta nel gotha della cucina italiana.

Novità

A questi otto grandi chef spetterà il compito di sovraintendere alle ricette che gli studenti prepareranno nell’aula magna di Cast. Quest’anno il focus è sui finger food, preparati con gli ingredienti messi a disposizione dai nostri partner: Caseificio Sociale Valsabbino, Centrale del Latte, Coop Lombardia, Iab Roda Carni, La Grande Ruota, Metelli Frutta, Azienda agricola Franzosi e Monteverde.