Chef per una notte: ecco come seguirlo tra carta, web, social e tv

Il racconto della terza «school edition» parte da qui. Da oggi e per tutti i prossimi giovedì, sul Giornale di Brescia, torna la pagina speciale dedicata a Chef per una Notte, curata da Paolo Bertoli e Francesca Roman: conosceremo più da vicino le scuole e i partner che partecipano al nostro format, vi racconteremo minuziosamente le puntate di Teletutto (anche nelle edizioni del tg), con particolare attenzione alle ricette realizzate dagli studenti, daremo voce ai nostri chef e infine rivivremo insieme le emozioni e le sensazioni della serata finale al Carlo Magno.

Al termine del progetto, sarà realizzato un inserto, allegato gratuitamente al Giornale, e uno speciale televisivo che riepilogheranno i momenti clou dell’intera edizione.

Web, social e tv

I contenuti speciali pubblicati sul Giornale si potranno leggere anche in digitale, sul sito del Giornale di Brescia, nella sezione dedicata a Chef per una notte, e sulla nostra app.

Le registrazioni in Cast Alimenti, trasmesse il sabato sera in prima serata sul canale 16 da metà febbraio, saranno anticipate e raccontate anche sui nostri canali social e si potranno rivedere sul sito di Teletutto nella sezione TTplay, o sul portale gusto.giornaledibrescia.it.

Saranno otto puntate, una per ciascuna scuola alberghiera, con altrettanti chef e sponsor, a cui si aggiungerà la puntata speciale di mise en place, in collaborazione con Pozzi Milano.

Una iniziativa che raccoglie il testimone dalle illustri edizioni del passato, da quando, nel 2013, tutto iniziò con l’idea di recuperare le ricette delle nonne. Non resta dunque che accendere i fornelli, e iniziare a cucinare con noi.