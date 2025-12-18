La tavola di «Chef per una notte» è firmata Pozzi Milano

Le porcellane e i cristalli di Pozzi Milano sono tra gli «ingredienti» principali della terza «school edition» di Chef per una Notte. Anche quest’anno l’azienda guidata da Diego Toscani ha scelto di sposare il nostro format, confermando una collaborazione che nel tempo si è consolidata e rafforzata.

Un sostegno che testimonia la visione comune verso la cultura del cibo, della tavola e della convivialità, radicata nell’esperienza ultratrentennale del gruppo Pozzi nel mondo degli articoli per la casa e la tavola.

Un impegno continuo

«L’esperienza di Chef per una Notte – commenta l’amministratore delegato Fabio Sanzogni – ha saputo negli anni trasformarsi da semplice competizione di ricette online a vero e proprio format televisivo e didattico, valorizzando scuole alberghiere, chef professionisti e nuovi talenti della cucina. In questo percorso, Pozzi Milano, con i suoi brand Pozzi 1876 e Easy Life, ha scelto di essere presente, perché crede profondamente nel valore della storicità, della qualità e del saper fare, elementi che da sempre accompagnano il racconto della tavola».

Estetica e gusto

La mise en place, la scelta delle stoviglie, dei tessuti e degli accessori sono parte integrante dell’esperienza gastronomica, perché capaci di esaltare i piatti, valorizzarne i colori, le texture e raccontarne l’identità.

Le collezioni Pozzi 1876 e Easy Life nascono proprio con questo obiettivo: accompagnare la pietanza senza sovrastarla, creando un equilibrio tra estetica e funzionalità. Ed è su questo terreno che Pozzi Milano ha trovato un naturale punto d’incontro con Chef per una Notte: cibo e presentazione si completano a vicenda, dando vita a momenti memorabili, tanto per i concorrenti quanto per il pubblico.

Il mondo della tavola firmato Pozzi Milano è versatile, pensato per dialogare con il settore della ristorazione e dell’Horeca, ma anche con la tavola di casa, dove ognuno di noi può provare a sentirsi, almeno per una sera, chef per una notte Collezioni diverse per stile, materiali e cromie permettono di interpretare occasioni formali e informali, dal servizio professionale al momento conviviale quotidiano.

Valori condivisi

​​​​​​«Essere partner di Chef per una Notte – conclude Sanzogni – significa condividere valori profondi: la passione per le cose ben fatte, l’attenzione ai dettagli, il rispetto per chi cucina e per chi assapora. Per Pozzi Milano, questa collaborazione rappresenta nel tempo una vicinanza concreta alla comunità gastronomica, oltre a un’opportunità per presentare i propri prodotti e raccontare l’evoluzione delle collezioni, senza mai perdere di vista la tradizione».

Un impegno che conferma il ruolo dell’azienda come partner fidato e appassionato della cultura della tavola, capace di esprimere, attraverso i suoi prodotti, la bellezza del cibo, della convivialità e del saper fare italiano. Pozzi Milano gli scorsi anni è stata anche protagonista di speciali Lezioni di Chef dedicate alla Mise en place, momenti sempre molto apprezzati.