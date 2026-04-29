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Chef per una notte
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Cast lancia un nuovo corso Bakery sul futuro della panificazione

L’istituto di Alta Formazione, che ha ospitato le registrazioni della trasmissione di Teletutto «Chef per una notte», ha lanciato un nuovo corso, rispondendo alle evoluzioni del settore. Un percorso che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità
Francesca Roman
La sede di Cast in cui è stato registrato Chef per una notte - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
La sede di Cast in cui è stato registrato Chef per una notte - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

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