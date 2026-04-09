Cast, triennale in inglese per l’alta formazione

Nel dibattito sul futuro della ristorazione in Italia sta emergendo con sempre maggiore evidenza un nodo strutturale: la difficoltà di reperire personale qualificato.

Per rispondere a questa esigenza, Cast – istituto di Alta formazione in cucina, pasticceria e ospitalità, parte del gruppo Plena Education – ha lanciato il primo Bachelor italiano in Culinary Arts & Hospitality Management: un percorso triennale universitario, in lingua inglese e riconosciuto in Italia e a livello internazionale, che integra formazione tecnica, pratica e manageriale.

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L’obiettivo è formare figure complete, in grado di operare lungo tutta la filiera e diventare ambasciatori credibili del Made in Italy nel mondo.

Un progetto sul territorio

«Questa visione trova già una concreta applicazione sul territorio – commenta Cristian Cantaluppi, amministratore delegato di Cast –. Ospitare Chef per una notte, il contest dedicato ai giovani studenti degli istituti alberghieri, rappresenta per noi un’opportunità concreta per rafforzare il legame con il tessuto locale e contribuire a consolidare il ruolo di Brescia come hub formativo e produttivo di riferimento».

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In questo senso, il Bachelor non è solo un progetto accademico, ma uno strumento concreto che si innesta nel mercato, contribuendo a colmare il mismatch tra domanda e offerta e a valorizzare competenze già presenti ma ancora poco strutturate.

Identità e futuro

«Nel contesto globale attuale – prosegue Cantaluppi –, in cui cresce anche il fenomeno dell’Italian sounding, la formazione rappresenta uno strumento strategico fondamentale per difendere e valorizzare l’identità del nostro sistema agroalimentare. Iniziative come Chef per una Notte vanno proprio in questa direzione: valorizzare l’impegno e il talento, creare connessioni concrete con il territorio e avvicinare formazione e mercato. Si tratta di una sfida che riguarda l’intero Paese: elevare gli standard professionali significa rafforzare la competitività, sostenere le imprese e costruire un futuro più solido per uno dei settori simbolo dell’economia italiana».

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Anche in questa edizione l’aula magna di Cast è stata la casa dei nostri ragazzi quando hanno incontrato gli chef della giuria e presentato le proprie proposte.