Esa e Cast Alimenti, il corso di cucina sana con quattro chef stellati

Spesso quando il corpo è malato, l’attenzione è tutta dedicata alla cura, dimenticandosi però che nel frattempo, anche quando stiamo attraversando percorsi terapeutici, continuiamo ad esistere. Per questo motivo Esa (Educazione alla salute attiva), associazione impegnata nella cura e nella prevenzione del tumore al seno, propone frequentemente anche attività ludiche, esperienze e momenti informali alle pazienti oncologiche delle strutture dove è inserita (Spedali Civili di Brescia, Fondazione Poliambulanza e Sant’Anna). L’iniziativa pensata questa volta si intitola «Cucina sana: il primo passo per la prevenzione» e sarà offerta a una sessantina di pazienti grazie a Cast Alimenti.

«Ho trovato l’iniziativa davvero nobile e da sostenere – ha detto Cristian Cantaluppi, amministratore delegato di Cast Alimenti –, con grandi connessioni con il nostro lavoro. Noi diamo esempi ai nostri studenti, i ragazzi non sono contenitori da riempire, ma sono uomini e donne che devo accendersi. Ed è l’esempio che li accende. Inoltre qualche mese fa cucina la cucina italiana è stata dichiarata patrimonio dell’umanità da parte di Unesco perché è cultura, socialità e biodiversità. Aggiungo che la qualità della materia prima fa sì che la nostra cucina sia sana e possa essere strumento di prevenzione».

Il corso

Di cosa si tratta? Di un corso formato da quattro incontri, ospitati nell’aula magna di Cast Alimenti, aperti dalla dietista Sara Bosio, la quale lascerà spazio, ogni volta, a uno chef stellato diverso: Alberto Quadrio, Marco Martinelli, Sara Nicolosi e Arianna Gatti.

«Spesso quando si è pazienti oncologici – ha detto Nini Ferrari, fondatrice e presidente di Esa – si deve stare sempre a dieta perché l’aumento di peso per diventa un problema, ancora di più che per le persone sane. Quindi avere a disposizione delle ricette che possono aiutare a farlo – evitando di entrare nel circolo monotono e vizioso dei soliti due alimenti a ogni pasto – diventa importante anche per l’umore».

Al termine del corso – che si svolgerà nei giorni 14 maggio, 8 giugno, 10 settembre e 8 ottobre – ci sarà un contest, con esame finale e premiazione, durante il quale i partecipanti potranno cimentarsi per dimostrare quello che hanno imparato. Iscrizioni via mail a info@esa-salutedonna.org o con un messaggio WhatsApp al numero 3926777405.