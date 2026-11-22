Cosa pretendi di vedere a fine novembre nella piatta pianura? Cosa credi di trovare? Una chiesa essenziale e raccolta, che un po’ ricorda San Filastrio a Tavernole sul Mella e un po’ Santa Maria della Formigola a Dello, ma non è nessuna di esse. È una chiesa di campagna in piano, con alle spalle rilievi che iniziano a sollevarsi. Un luogo non reale bensì ideale, che potrebbe trovarsi all’imbocco della Valtrompia o nella pianura a sud di Brescia che s’innesta nelle montagne.
Una pieve dalla facciata semplice, con un campanile rosso (una specie di faro messo lì per richiamare a sé le persone, come a indicare la strada da seguire per rimanere umani), immersa in un paesaggio agreste. Un rifugio dove una piccola comunità si riunisce quando scende presto la sera e si ha così bisogno di calore fisico e metafisico che si trova il coraggio di sfidare la mancanza di luce.
È come se il paesaggio fosse tutt’uno con le persone e questa fusione tra architettura, anime e natura spinge all’immedesimazione, fa venire voglia di essere lì, su quella strada curva, in mezzo al capannello di signore che, mentre vanno a pregare, socializzano, si fermano a parlare, malgrado l’aria pungente.
Si vorrebbe, come loro, tenere sulla testa e stringersi sulle spalle quegli scialli bianchi di lana simili tra loro, come se le donne si fossero scambiate il modello. Anche i vestiti lunghi, scuri e pesanti sembrano cuciti dalla stessa sarta. E dallo stesso calzolaio vengono le scarpe, che non si capisce bene se siano o meno adatte alla strada gelida e fangosa, poiché sembrano quasi sciogliersi in essa. Se l’autunno presenta un clima così rigido che già c’è la neve, figuriamoci come sarà l’inverno.
Il dipinto è Vespro di Novembre, olio su tela realizzato nel 1891 dal pittore bresciano Francesco Filippini e oggi conservato alla Galleria d’Arte Moderna di Milano.
Dunque tu cosa speri di trovare o ritrovare nella brulla Bassa? Forse la sensazione di camminare sentendo il rumore attutito dei tuoi passi, il piacere di fermarti a scambiare due chiacchiere con la vicina o il vicino di casa o un passante, l’andare in paese avanzando tra la nebbiolina che ti idrata e massaggia la faccia o sotto la pioggerellina (la neve in piano a novembre chi se l’aspetta più?) che ti vivifica. E quel senso di serenità che scaccia l’umidità dalle ossa e te la rende quasi piacevole poiché sai che poi tornerai a casa al caldo, essendo giustificato a non fare tardi perché alle cinque del pomeriggio è già quasi ora di ritirarsi.
Ma quanto è rilassante tutto ciò? Il momento del vespro, in pieno autunno, è fatto per meditare ma anche per passeggiare. Per fare un po’ di conti con se stessi, per affrontare un’autoanalisi morale. L’etica è meno fuori moda di quanto si pensi. Per ritrovarla in tutto il suo luminoso splendore bisogna imparare a camminare, e a pensare, nel buio.