I 50 articoli più letti nel 2018 sul sito del GdB

Anche il 2018 si chiude con un bilancio decisamente positivo. L'universo GdB Digital continua a crescere e conquistare nuovi lettori. Rispetto al 2017, che a sua volta era stato un anno da segno più, il 2018 ha registrato un aumento delle sessioni del 5,5% (sfiorata quota 54 milioni di accessi al sito) e ben 257 milioni di visualizzazioni di pagina (+16%). Gli utenti hanno sfondato il muro degli 11,5 milioni, per una media di 83mila al giorno.

Risultato interessante, soprattutto se contestualizzato in un progetto multimediale nel quale è coinvolto innanzitutto il nostro giornale - che si conferma il quotidiano locale più letto d'Italia - insieme a Teletutto e Radio Bresciasette. Uno sprint che si nutre anche di alcuni nuovi servizi, come le notifiche push, la newsletter quotidiana News in 5 minuti e la nostra presenza nell'aggregatore Google News.

Per quanto riguarda il nostro sito web, i risultati che regalano maggior soddisfazione sono quelli che riguardano la fidelizzazione del lettore, oltre alla qualità del tempo che trascorre su giornaledibrescia.it. Dati alla mano, nel 2018 i valori che hanno fatto un significativo balzo in avanti sono quelli che riguardano la qualità della lettura, ossia il numero di pagine visitate per ogni accesso (+10%), la durata media della sessione (+9%). Tradotto in soldoni: le persone tornano spesso, si fermano per più tempo e visitano un maggior numero di contenuti (gli utenti che leggono solo un articolo e poi escono, infatti, sono diminuiti del 7%).

Ma quali sono i contenuti più letti sul sito del Giornale di Brescia? Nel grafico qui sotto potete scopire i primi 50, in ordine di volume di traffico.

Come aveva dimostrato il picco di lettori di quest'estate - riconducibile ai casi di cronaca nera che hanno sconvolto la nostra città (l'omicidio di Manuela Bailo e la scomparsa della piccola Iuschra Gazi nei boschi di Serle) - i lettori del GdB sono alla ricerca di approfondimenti e aggiornamenti sulle notizie di attualità.

Come lo scorso anno, tra i 10 articoli più letti, infatti, compaiono principalmente casi di cronaca. La notizia più cliccata quest'anno è stata quella sulla morte del piccolo Giorgio, investito dall'auto in retromarcia guidata dalla mamma (260.728 visualizzazioni). Una tragedia terribile, che ha suscitato profonda commozione nei nostri lettori, come dimostra il fatto che un contenuto legato allo stesso dramma figura al quinto posto della classifica. Un'altra vicenda che ha coinvolto un bambino è la seconda più letta: un fatto che risale a febbraio, quando il piccolo si è tolto la vita nella sua cameretta.

Il terzo piazzamento spetta a una notizia dal carattere decisamente più leggero, che racconta il caos scoppiato in un hotel lo scorso giugno, quando una coppia di amanti è stata sorpresa dai rispettivi coniugi.

Torna a imporsi la cronaca per il quarto titolo più letto - l'arresto di Gianmarco Buonanno per rapina (230.807) -, così come per il sesto, la confessione dell'assassino di Manuela Bailo (182.288).

Una notizia che aveva emozionato in molti e che per fortuna ha registrato un lieto fine è quella che ha guadagnato la settima posizione: il ritrovamento di un neonato abbandonato in un vicolo del centro storico di Brescia (182.253 visualizzazioni). Nono posto invece per il furto di un portafogli in pizzeria, alleggerito di ben 400 euro prima della restituzione.

Sono i vip al centro dell'ottava e della decima più cliccate: le vacanze gardesane di Michelle Hunziker con il marito Tomaso Trussardi e la colazione in centro di Ambra e Allegri.

