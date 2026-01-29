Giornale di Brescia
Abbonati
AmbienteBrescia e Hinterland

Il geologo Albertelli: «A Brescia frane rapide e imprevedibili»

Stefano Martinelli
Secondo l’esperto sono da escludere fenomeni di grandi dimensioni come quello di Niscemi in Sicilia: «Dobbiamo però abituarci ad eventi estremi»
La frana di Niscemi in Sicilia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La frana di Niscemi in Sicilia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Non tutti i territori sono uguali, così come ogni frana - o potenziale tale - è diversa. Nel Bresciano si può quindi escludere: «Episodi come quello di Niscemi non possono presentarsi». A sostenerlo è il geologo Luca Albertelli.

Esclude quindi che in provincia si possano presentare situazioni come quella siciliana?

«Una frana con un fronte di quattro chilometri come a Niscemi non può verificarsi. Certo ci sono molte altre criticità nel Bresciano, soprattutto lungo l’arco alpino».

Dalle informazioni in suo possesso, come si è giunti alla criticità in Sicilia?

«Eventi di grandi dimensioni tendono a manifestarsi in aree dove esistono condizioni di instabilità già note e dove in passato si sono registrati segnali o movimenti analoghi. Si tratta generalmente di zone con criticità strutturali pregresse, sulle quali eventi meteorologici intensi possono agire da fattore scatenante. In questo caso piogge eccezionali hanno determinato la saturazione dei terreni e la conseguente lubrificazione degli orizzonti di scivolamento».

Il geologo Luca Albertelli
Il geologo Luca Albertelli

E nel Bresciano a che tipo di fenomeni assistiamo?

«Possiamo parlare di frane in alveo con colate detritiche, fenomeni che lasciano margini di previsione molto limitati. Analogamente i crolli in roccia, come quello lungo la Strada della Forra, possono essere preceduti solo da segnali minimi, spesso rilevabili esclusivamente tramite strumentazioni di monitoraggio ad alta precisione».

Quanto incide il fattore antropico?

«Ha una sua rilevanza, ma non è necessariamente determinante. Certo, la mancata manutenzione dei canali di scolo può per esempio favorire l’infiltrazione nel sottosuolo, con l’acqua che può raggiungere la superficie di scivolamento, saturarla e lubrificarla. L’azione dell’uomo resta comunque significativa laddove si costruisce: è possibile intervenire in modo corretto».

Cosa fare dunque per prevenire situazioni critiche?

«La tecnologia oggi consente di disporre di strumenti che fino a dieci anni fa non avevamo. Questo non significa poter prevedere con certezza gli eventi, ma permette di individuare gli elementi che aumentano la probabilità del verificarsi di un dissesto e di intervenire in modo più tempestivo. Il maggiore controllo del territorio, reso possibile da sistemi di monitoraggio avanzati, rappresenta una buona pratica, come dimostrano le esperienze attivate a Brescia e in Lombardia».

Dobbiamo abituarci ad eventi estremi?

«Sì. La comunità scientifica aveva già indicato da tempo questo scenario, in particolare sull’arco alpino. Il sistema sta cambiando e non sappiamo bene dove andrà».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Luca AlbertelligeologofraneNiscemi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario