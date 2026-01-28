La Strada della Forra resterà chiusa dal 2 febbraio al 13 marzo

La Provincia di Brescia ha definito il cronoprogramma della seconda fase dei lavori di messa in sicurezza della Strada della Forra, lungo la Sp38 Tremosine–Tignale, dopo la frana del dicembre 2023 che aveva coinvolto la galleria del Camino.

La chiusura totale della strada è fissata dal 2 febbraio al 13 marzo 2026, termine che la Provincia si è impegnata a rispettare senza proroghe, in accordo con gli enti del territorio. Gli interventi rientrano nel piano già annunciato al momento della riapertura dell’1 agosto scorso e rappresentano la seconda fase programmata del percorso di messa in sicurezza strutturale, avviato dopo un anno e mezzo di stop completo alla circolazione.

I lavori

Nel dettaglio, all’interno della galleria del Camino sarà completato il consolidamento strutturale con un rivestimento di rinforzo delle centine. All’esterno, in corrispondenza dell’imbocco nord, verranno installati tiranti di ancoraggio per la stabilizzazione della parete rocciosa. Sulla parete a destra della carreggiata, oltre il ponte, sono previste reti e barriere paramassi. Lavorazioni complesse che rendono necessaria la chiusura totale della sede stradale, per garantire la sicurezza di operatori e cittadini.

«Sappiamo che ogni chiusura pesa su chi vive e lavora sul territorio – dichiara il consigliere provinciale Paolo Fontana –. Questa seconda fase era stata pianificata fin dall’inizio. Comprendiamo i disagi, ma intervenire ora significa prevenire rischi maggiori. L’impegno è non andare oltre il 13 marzo».

La riapertura dell’agosto scorso è stata possibile grazie a un intervento di stabilizzazione affiancato da un sistema di monitoraggio attivo 24 ore su 24, tuttora operativo. Questa seconda fase rappresenta un ulteriore passaggio necessario: un sacrificio temporaneo per garantire maggiore sicurezza e fruibilità a un’infrastruttura strategica per il territorio.