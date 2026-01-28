Meloni a Niscemi: «Situazione particolarmente complessa»

A Niscemi «la situazione è particolarmente complessa» e «siamo intenzionati, io sono intenzionata, a dare risposte immediate: voi sapete meglio di me perché in questo territorio ci vivete che Niscemi non è nuova a questi disastri e il sentimento della popolazione rispetto a quello che è accaduto nel 1997 con indennizzi che sono arrivati dopo 14 anni, e definitivamente anche dopo 28 anni» ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla riunione sull'emergenza maltempo a Catania, dopo il suo sorvolo sull’area colpita in provincia di Caltanissetta colpita domenica scorsa da una frana.

«È qualcosa che mi rendo conto ha impattato giustamente sui cittadini e sulla aspettativa che i cittadini hanno dalla politica – ha continuato –. Mi piacerebbe che insieme disegnassimo una storia completamente diversa e quindi il mio obiettivo è lavorare in velocità e dare risposte in velocità».

Oggi sono stata in Sicilia, nei territori duramente colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna e la Calabria.



Ho voluto essere presente per seguire da vicino la situazione, incontrare le istituzioni locali e ribadire la…

Meloni ha poi aggiunto come «vista di persona è ancora più impattante delle immagini, che già sono abbastanza significative».