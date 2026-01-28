Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Meloni a Niscemi: «Situazione particolarmente complessa»

La presidente del Consiglio si è recata in Sicilia nella zona della frana che colpito domenica il Comune in provincia di Caltanissetta
La premier Meloni in elicottero sopra Niscemi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La premier Meloni in elicottero sopra Niscemi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

A Niscemi «la situazione è particolarmente complessa» e «siamo intenzionati, io sono intenzionata, a dare risposte immediate: voi sapete meglio di me perché in questo territorio ci vivete che Niscemi non è nuova a questi disastri e il sentimento della popolazione rispetto a quello che è accaduto nel 1997 con indennizzi che sono arrivati dopo 14 anni, e definitivamente anche dopo 28 anni» ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla riunione sull'emergenza maltempo a Catania, dopo il suo sorvolo sull’area colpita in provincia di Caltanissetta colpita domenica scorsa da una frana.

«È qualcosa che mi rendo conto ha impattato giustamente sui cittadini e sulla aspettativa che i cittadini hanno dalla politica – ha continuato –. Mi piacerebbe che insieme disegnassimo una storia completamente diversa e quindi il mio obiettivo è lavorare in velocità e dare risposte in velocità».

 Meloni ha poi aggiunto come «vista di persona è ancora più impattante delle immagini, che già sono abbastanza significative».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Giorgia MelonifranaNiscemi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario