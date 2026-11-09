Tra campanula, gladiolo e orchidea: la flora continua a sorprendere

La Società botanica italiana ha certificato la scoperta di 453 nuove specie e sottospecie di piante spontanee in Italia tra il 2005 e il 2025. Il sorprendente dato, recentemente pubblicato sulla rivista Plant Biosystems, è accompagnato da una mappa geografica che indica il livello di conoscenza floristica di tutte le zone italiane, e inserisce l’intera provincia di Brescia in una posizione di vertice, e la regione Lombardia seconda solo all’Emilia Romagna.
Nel Bresciano
A confermare l’efficacia delle indagini botaniche portate avanti con passione e competenza sul territorio bresciano sono tre protagonisti di queste ricerche: Stefano Armiraglio (conservatore botanico al Museo di Scienze Naturali di Brescia), Mario Ferrari (consigliere della Società Botanica Italiana e membro del Centro studi naturalistici bresciani), ed Elia Lipreri (funzionario tecnico al Museo di Scienze Naturali di Brescia).
Negli ultimi vent’anni, raccontano gli esperti portavoce di un ampio gruppo di ricerca, la conoscenza della flora bresciana ha compiuto progressi straordinari. Un passaggio fondamentale è consistito nel censimento e successiva pubblicazione dell’atlante della Flora vascolare della Lombardia centro-orientale (1992-2010), un lavoro imponente grazie al quale è stato possibile disporre, per la prima volta, di un quadro organico della presenza e della distribuzione delle piante spontanee nelle province di Brescia e Bergamo, creando una base di conoscenze indispensabile per la ricerca e la conservazione della biodiversità.
Gli studi
Un ruolo fondamentale nella crescita di queste conoscenze l’hanno avuto le associazioni scientifiche locali, in particolare il Centro studi naturalistici Bresciani e l’Associazione botanica bresciana, che da decenni organizzano e conducono attività di esplorazione che hanno favorito nuove scoperte floristiche, la raccolta di dati e la realizzazione di pubblicazioni, con una forte integrazione tra altre discipline naturalistiche.
Parallelamente si sono sviluppati progetti di sintesi sempre più ambiziosi. Un esempio è dato dall’Atlante della biodiversità dell’Alto Bacino del Fiume Oglio curato dal botanico Enzo Bona, stampato dal Parco dell’Adamello e dalla Comunità montana di Valle Camonica, e ancora, sempre a cura dello stesso Bona, dalla collana dell’Atlante fotografico di Botanica Rhaetica, che ha reso accessibili in forma divulgativa le conoscenze botaniche sulla flora di pregio delle Valli Camonica e di Scalve.
Risultati
Quali scoperte floristiche recenti rivestono particolare significato? Armiraglio, Ferrari e Lipreri indicano Campanula martinii, una campanula descritta e pubblicata nel 2013 con un areale esteso alle Prealpi lombarde e massima diffusione sul territorio bresciano, e anche Campanula bergomensis, una nuova specie descritta nel 2024 presente in maniera esclusiva nelle Prealpi bergamasche. Nonostante gli studi botanici siano stati avviati due secoli fa, la flora delle zone bresciane e limitrofe è quindi ancora in grado di riservare nuove sorprese. Questo processo di acquisizione si evolve in questi ultimi anni mediante nuove modalità di raccolta e di condivisione di dati che si avvalgono del supporto di strumenti digitali e di piattaforme di osservazione naturalistica.
A fronte dei dati in crescita i tre esperti evidenziano il paradosso della contestuale diminuzione di specialisti in grado di interpretarli e auspicano nuove forme di collaborazione tra ricercatori, musei, associazioni e cittadini. La biodiversità non è solo un patrimonio ereditato da conservare, ma anche una conoscenza da costruire assieme, giorno dopo giorno.