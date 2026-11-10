Regole oppure servizi a pagamento?

Sono andata per uffici con la mia amica Silvana. Non era l’attività più felice da fare insieme, ma se non coglievo l’occasione avrei finito per rimandare il nostro incontro alle calende greche. Sembrava che il resto del mondo avesse deciso di adunarsi ovunque noi andassimo. Temevo che il parcheggio sarebbe stato un problema e invece Michelina ha proceduto con un criterio che mi ha un po’ spiazzato e, proprio per questo, mi ha fatto pensare. Per farla breve, ha fatto tutto ciò che io come automobilista non avrei osato: ha parcheggiato senza mettere il disco orario, ha superato (di poco e in sicurezza, sia detto a suo vantaggio) il limite di velocità e una serie di altre sfrontatezze che non hanno messo in pericolo niente e nessuno, ma sono state dimostrazione di una sicura disinvoltura che io non avrei avuto, se non altro per il timore delle multe.
Odio prendere le multe: la raccomandata nella busta verde mi fa sempre sentire colpevole, ma è evidente che Silvana non prova le mie stesse emozioni. A un certo punto le ho proprio chiesto se tutta quell’audacia non avrebbe comportato un eccesso di versamenti, ma lei non ha fatto una piega: finché non comporta rischio per nessuno, pagare una multa è preferibile alla perdita di tempo e al dispendio di energie che le costa il rispetto puntuale di regole che (dice lei) nascono a volte solo per rimpinguare le casse di alcuni enti: se deve pagare paga, se non prende la multa va tutto bene.
Secondo le sue personali stime, il costo è inferiore al logorio che implicherebbe per lei comportarsi in un altro modo. Al di là di tutte le considerazioni di carattere personale su cui si potrebbe aprire il confronto, a me è restata una constatazione: la capacità (non per forza un pregio) di considerare le regole comuni come un servizio a pagamento.
Abbiamo dibattuto per un po’, ma ho faticato a darle torto su considerazioni – populiste, certo – come il fatto che mettere il posteggio oneroso davanti agli ospedali e agli obitori ma lasciare gratuiti i posti auto dei centri commerciali è indicativo che l’automobilista è una categoria che paga anche quando bisognerebbe essere comprensivi, ma è coccolato quando deve mettere mano al portafoglio; che il parcheggio di un’ora davanti alle scuole non snellisce il traffico all’ingresso e all’uscita degli studenti, quando un po’ di area libera sarebbe consigliabile per tutti. È stato edificante, ma il timore delle multe continua a frenarmi. Non so a voi. Intanto, ci pensiamo.