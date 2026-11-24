Amedeo gestisce un negozio che appartiene alla sua famiglia da tre generazioni. Il nonno vendeva abiti e articoli di merceria, suo padre aveva aggiunto la biancheria per la casa e lui, negli anni, ha ampliato l'assortimento fino a trasformare il locale in una specie di raffinato bazar delle stoffe e dei prodotti locali. Da quando il punto vendita è suo, Amedeo ha adottato una strategia commerciale insolita: invita i clienti a comprare meno.
Tutto è cominciato con un cartello appeso nel reparto abbigliamento poi, nel tempo, ne sono comparsi altri, fino al più eclatante, vicino alla cassa: invita a tornare il giorno dopo, nel caso non si sia del tutto convinti di un acquisto. I concorrenti lo considerano matto. I suoi due dipendenti, all’inizio, hanno sentito temuto che fosse sul punto di chiudere e hanno sentito vacillare il proprio posto. Persino sua moglie gli ha fatto osservare che scoraggiare gli acquisti potrebbe non essere il metodo migliore per pagare i fornitori.
Niente di tutto questo è bastato a fargli cambiare idea. Così ha continuato a suggerire di aspettare i saldi quando non c'è urgenza, di evitare la paccottiglia, di pensarci prima di sfoderare la carta di credito. Con il passare degli anni è accaduto l’inatteso: si è sparsa la voce e sono arrivati nuovi clienti, anche da lontano (qualcuno è stato perso, ma pare fosse nelle previsioni). Certi tornano per chiedere consigli, mandano amici e parenti e, quando decidono di acquistare, si sentono tranquilli.
Amedeo insomma ha scommesso sul fatto che, in un mondo veloce che acquista online per non perdere tempo, la fiducia può essere una risorsa commerciale più redditizia dell'insistenza e che un cliente al quale si è consigliato di non spendere cinquanta euro può tornare, qualche mese dopo, disposto a spenderne magari anche cinquecento.
Naturalmente non è una formula infallibile e Amedeo deve comunque fare i conti con affitti, stipendi e bollette, le spese fisse che ogni esercente ben conosce, ma la sua attività regge benissimo. Del resto, mentre tutti cercano di convincere i consumatori che hanno bisogno di qualcosa, Amedeo ha trovato il modo di distinguersi ricordando che, qualche volta, hanno già tutto quello che serve. Che cosa c’è, in fondo, di più rassicurante?