Quello strano oggetto bianco e luminosissimo: l'avvistamento in Maniva

Due video da circa sei minuti in totale e sei fotografie. È il materiale che il 32enne di Gavardo Simone Liloni ha raccolto nella notte tra l’11 e il 12 agosto in Maniva, a Passo Crocedomini. Quello che ha "repertato" sembrerebbe un ufo, un oggetto volante non identificato. Il materiale è già stato inviato al Centro ufologico nazionale. «Aspetto risposte. Quel che escludo è che si trattasse di un drone o di luci proiettate. Dalle foto molto nitide, nonoste il cellulare, e dai video si vede chiaramente la forma dell’oggetto che non ha nulla a che vedere con cose che conosciamo».

Per Liloni l’appuntamento con il cielo agostano è un rito che si ripete ogni estate. «Vado a caccia di stelle cadenti e così ho fatto anche quest’anno, nonostante il cielo nuvoloso e la luna crescente molto luminosa. Sono arrivato ai quasi 2mila metri del passo, ho parcheggiato davanti al rifugio e mi sono detto «se non altro mi godo il fresco». Poi Liloni ha guardato in alto, già pensando che sarebbe stata una notte senza bottino. Un’occhiata rapida, se ne stava andando via, quando, ad Est come segnava la sua bussola, è comparso questo «oggetto luminosissimo che saliva silenziosamente. Mi sono spaventato, ma ero anche curioso. Ho iniziato a scattare qualche foto e poi a riprenderlo. Si muoveva, cambiava forma: aveva una luce sopra e due sotto. Ad un certo punto ha cambiato colore: blu, rosa, giallo. Zoommavo e sembrava che esplodesse».

Il precedente

Il trentenne che lavora con lo zio nel ristorante di famiglia a Gavardo non è nuovo a questi fenomeni. «Sì, sono un appassionato di ufologia da molto. Da quando cioè, esattamente 20 anni fa, insieme a mio padre e mia madre vedemmo a Provaglio Val Sabbia un oggetto simile. Allora, però, fu un avvistamento ben più ravvicinato. Ricordo come, improvvisamente, l'oggetto comparve dal bosco che venne illuminato. Mi ha colpito la coincidenza. Allora avevo 12 anni e rimasi scosso. Ma quel fatto mi ha portato a volerne sapere di più».

E sempre a proposito di coincidenze Liloni ci fornisce anche gli "avvistamenti" registrati nel 2010 dalla web cam installata in Maniva L’oggetto luminoso risulta, in una foto sono due, molto vicino a dove il 32enne l'ha visto quest’anno.

Nel Bresciano

Gli avvistamenti di questo genere di oggetti non è nuovo nel Bresciano, così come in Italia. Il Centro ufologico nazionale, fondato nel 1967 con l'intento di studiare i fenomeni ufologici per ricerca e divulgazione, cura anche la raccolta e la catalogazione statistica dei dati riferiti alle segnalazioni. Attraverso il sito del Cun o via mail (ufoline@hotmail.it ) si possono inviare segnalazioni di avvistamenti di ufo o di fenomeni anomali connessi.

Il Centro stila l’elenco delle segnalazioni avvenute in Italia, suddivise geograficamente. Nel 2021 se ne contano 24 in Lombardia, delle quali 4 nel Bresciano. Le luci talvolta trovano spiegazioni immediate e plausibili. Sono ricondotte a satelliti Starlink, sonde, droni, fari da discoteca, ma anche a lampade cinesi o riflessi. È quanto è accaduto a Lumezzane il 7 maggio (2021), quando fu vista una fila di luci riconducibile ai satelliti Starlink in ragione della data di apparizione. L’avvistamento di Sirmione, datato 15 giugno (2021), sarebbe invece uno di quei casi in cui i riflessi nell’obiettivo di una macchina fotografica inducono all’errore.

Ma nell’elenco restano molte «luci non identificate». Come i casi degli avvistamenti nel cielo di Concesio del 27 febbraio (2021) e di San Paolo il 27 giugno (2021) che sono stati archiviati come «luci notturne dai comportamenti irregolari tipici degli oggetti non identificati».

Cerchi nel grano

Nel novero degli eventi ancora privi di spiegazione si registra nel Bresciano anche il fenomeno dei cerchi nel grano. Bisogna risalire al maggio 2010 quando a Bagnolo Mella lungo la strada che da Bagnolo Mella porta a Montirone comparve una composizione di cerchi in un campo di orzo. Sette cerchi perfettamente tracciati, ben visibili dall'alto, per il piegamento delle piantine, alte all'incirca una quarantina di centimetri.

Dal Giornale di Brescia del 4 maggio 2010 Bagnolo, cerchi nel grano. Ufo o burla?

Il più grande, quello centrale, aveva un diametro di una cinquantina di metri. Il cuore della questa figura geometrica è collegato ad altri sei cerchi più piccoli, di due-tre metri di diametro. Le piante di orzo non sono schiacciate, ma sono semplicemente piegate, tutte nello stesso senso. La cosa raccolse l’attenzione dei carabinieri e dell’amministrazione locale. Ma tutto finì nello scetticismo.

