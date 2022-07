Prelievo di acqua dall'Idro, i Comuni del lago sono pronti a un'azione legale

I Comuni del lago d’Idro e le associazioni dicono basta al prelievo di acqua dall’Eridio per contrastare l’impatto della siccità sull’agricoltura e sono pronti a intraprendere un’azione legale che contesta la decisione di abbassare i livelli del lago.

La notizia arriva alla vigilia della chiusura delle operazioni di deflusso straordinario del lago d’Idro prevista per domani. A renderla nota con un comunicato datato il 16 luglio è il Protocollo d’intesa dei Comuni del lago d’Idro, nato nel 2021, che comprende Anfo, Bagolino, Bondone (Trento), Idro e la Federazione Associazioni che amano il fiume Chiese e il suo lago d’Idro.

Gli enti si oppongono alla(Aipo) dopo la conferenza dei servizi del 7 luglio presso la sede della Comunità Montana di Valle Sabbia. In quell’occasione l’Aipo aveva stabilito che il lago d’Idro si sarebbe dovuto, stabilito a quota 367,20 metri sul livello del mare. Si è trattato di un compromesso tra le forze politiche, dato che gli agricoltori avevano chiesto di poter abbassare il lago addirittura di un metro e venti. Il piano prevedeva poi di permettere al lago di riprendere quota dopo sabato 16 luglio così da tornare a 367,20 metri entro il 20 luglio.

Secondo il Protocollo d’intesa, quest’azione ha causato «danni, al momento incalcolabili, al patrimonio ambientale del lago d’Idro», cioè al biotopo, alla fauna acquatica e alla qualità dell’acqua. Ma ha inficiato anche la «salute pubblica, che può subire danni dall’incile ridotto a palude» e l’«economia dei quattro Comuni del lago, che vive soprattutto grazie al fenomeno turistico, ma che con questo abbassamento del lago ha subito un gravissimo contraccolpo, con il battello impossibilitato a svolgere la sua attività, e con ogni altro aspetto facilmente immaginabile, non ultima l’incognita sulle presenza negli anni futuri, previsione seriamente compromessa dal danno all’immagine causato da tutta questa situazione».

Per tutte queste ragioni, i sindaci firmatari e il presidente della Federazione fanno sapere che è «allo studio un’azione legale per individuare le precise responsabilità della decisione di cui sopra» e che «contemplerà anche un risarcimento dei danni».

Nei prossimi giorni, inoltre, verrà diffuso un avviso per una manifestazione che il Protocollo d’intesa sta organizzando per il 31 luglio alle 18 a Idro, in difesa del lago e del fiume Chiese.

