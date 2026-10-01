L’UniBs incontra le aziende coi premi di laurea dell’associazione Alumni

Nove laureati premiati per le loro tesi e un obiettivo chiaro: avvicinare ancor di più i talenti dell’Università di Brescia al mondo delle imprese. Ieri il Salone Apollo del Rettorato ha opsitato la cerimonia ufficiale della prima edizione dei Premi di laurea dell’associazione Alumni UniBs, alla presenza del rettore Francesco Castelli e del presidente dell’Associazione Michele Lancellotti.
A ricevere i riconoscimenti, di valore tra i 1.500 e i 3.000 ciascuno per un totale di oltre 20mila euro, sono stati Alberto Colosio, Anna Boschiroli, Luigi Cena, Emma Crescini, Filippo Lombardi, Elena Martini, Martina Pagan, Chiara Tognazzi e Sofia Zortea.
Promossa dall’associazione Alumni, l’iniziativa nasce per valorizzare il merito dei laureati e delle laureate dell’ateneo cittadino e rafforzare il dialogo con il tessuto imprenditoriale. Al centro, il legame tra formazione, ricerca e mondo produttivo, attraverso tesi dedicate a temi connessi agli ambiti di interesse dei soggetti promotori. «Questi premi sanciscono una volta in più il forte legame che c’è tra università e aziende, creando un ponte tra ricerca scientifica e territorio – ha evidenziato Lancellotti in una sala colma di persone –. Il successo di questo primo progetto ci dà la spinta per rilanciare con una seconda edizione, ancora più ricca».
Le aziende
Per ciascun premio è stata formulata una graduatoria sulla base di quattro criteri: qualità della tesi, curriculum vitae, voto di laurea e coerenza dell’elaborato con le attività del soggetto promotore. A sostenere questa prima edizione sono state AB Service, Dall’Era Valerio, Euroacciai, Ferriera Valsabbia, Filmar, Fortitudo Finance e Omr.
I premi
- Ingegneria
Chiara Tognazzi ha ricevuto il premio di laurea magistrale AB Service «Carlo Marinoni», del valore di 3.000 euro. AB Service, realtà del gruppo AB attiva a livello internazionale nel settore degli impianti da fonti rinnovabili e della transizione energetica, ha promosso il riconoscimento per valorizzare tesi caratterizzate da originalità, innovazione e capacità di affrontare problemi complessi attraverso approcci non convenzionali, nel segno dell’eredità professionale e umana di Carlo Marinoni.
Sofia Zortea ha ricevuto il premio di laurea Dall’Era Valerio. L’azienda, con sede a Sabbio Chiese e specializzata nella progettazione e produzione di componenti in ottone per diversi comparti industriali, ha sostenuto il riconoscimento del valore di 1.500 euro, destinato a una laurea triennale in Ingegneria. Il premio ha valorizzato il merito accademico e il contributo della ricerca universitaria al progresso scientifico, tecnologico e industriale, rafforzando il dialogo tra Università e impresa.
Elena Martini si è aggiudicata il premio di laurea magistrale Ferriera Valsabbia «Giovanni Battista Brunori», del valore di 3.000 euro. Alberto Colosio ha ricevuto il premio di laurea triennale da 2.000 euro offerto dalla stessa Ferriera Valsabbia La realtà siderurgica bresciana, attiva nella produzione di acciai di qualità, ha sostenuto i due riconoscimenti dedicati alla memoria del fondatore Giovanni Battista Brunori, per ricordarne le qualità imprenditoriali e umane.
Luigi Cena ed Emma Crescini hanno ricevuto i due premi di laurea offerti da Omr, azienda italiana a conduzione familiare specializzata nella progettazione e produzione di componenti strutturali in acciaio per il settore automotive. I riconoscimenti, del valore di 1.500 euro ciascuno, sono stati destinati a laureati e laureate in Ingegneria con voto pari o inferiore a 105/110.
- Medicina
Anna Boschiroli ha ricevuto il premio di laurea Euroacciai «Tommasini Isabella». L’azienda, specializzata nella distribuzione di acciaio inossidabile tagliato a misura, ha dedicato alla memoria di Isabella Tommasini un riconoscimento da 1.500 euro, rivolto a laureati e laureate in Infermieristica, Dietistica o Tecniche della riabilitazione psichiatrica. Con il premio, Euroacciai ha voluto sostenere e valorizzare percorsi di studio e professioni dedicate alla cura, alla salute e al benessere delle persone.
- Economia
Filippo Lombardi ha ottenuto il premio di laurea Fortitudo Finance. La società, attiva nel campo della finanza agevolata a sostegno della crescita delle imprese, ha promosso un riconoscimento da 1.500 euro rivolto a laureati e laureate triennali in Economia oppure a laureati e laureate in Giurisprudenza, con titolo triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico. Il premio ha espresso l’impegno della società a sostegno del merito, della formazione e dello sviluppo delle competenze.
Martina Pagan si è infine aggiudicata il premio di laurea magistrale Filmar «Luigi Marzoli». L’azienda tessile, attiva nella produzione di filati di cotone per l’industria della moda, ha dedicato alla memoria del fondatore Luigi Marzoli un riconoscimento da 2.000 euro destinato a laureati e laureate magistrali in Economia. Il premio ha valorizzato l’eccellenza del percorso accademico e la qualità della tesi, promuovendo la formazione e l’interesse per gli studi economici.