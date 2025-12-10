Chi è Savina Nodari che ha vinto il Premio Alumna 2025 di UniBs

L’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Brescia ha assegnato il Premio Alumna dell’Anno 2025 alla professoressa Savina Nodari, tra le figure più autorevoli della cardiologia italiana, laureata in Medicina e Chirurgia proprio nell’ateneo bresciano.

La cerimonia si è svolta ieri a Palazzo Calini ai Fiumi. A introdurre l’evento sono stati il Rettore, Francesco Castelli e il presidente dell’Associazione Alumni, Michele Lancellotti. Il premio è stato consegnato da Angelo Peroni, membro della commissione di selezione. La professoressa Nodari ha poi tenuto la lectio magistralis «Innovazione digitale in cardiologia: un modello di cura e prevenzione per migliorare accuratezza, accessibilità e sostenibilità».

Il profilo

Medica e cardiologa, Savina Nodari ha costruito la sua intera carriera clinica e accademica all’interno degli Spedali Civili e dell’Università di Brescia, dove ha ottenuto sia la laurea sia la specializzazione, entrambe con il massimo dei voti e la lode.

Ha fondato e dirige l’unità di Scompenso cardiaco e il day hospital per Scompenso e aritmie in qualità di professore associato di Cardiologia dal 2003, con abilitazione scientifica Nazionale a professore ordinario dal 2017.

Da oltre trent’anni è impegnata nella didattica e nella ricerca: insegna nei corsi di laurea, nelle scuole di specializzazione, nei master di secondo livello e nei dottorati. Ha coordinato studi clinici internazionali su patologie cardiovascolari e metaboliche ed è autrice di oltre 200 pubblicazioni su riviste scientifiche di rilievo.

Sul fronte istituzionale ricopre incarichi di primo piano nelle società cardiologiche: è vicepresidente della Società italiana di cardiologia, fellow della European society of cardiology e della Heart failure association, oltre che presidente del Working group di telecardiologia e informatica della Sic.

Dal 2022 è Direttore Scientifico del congresso «CardioBrixia», dedicato ai più recenti sviluppi della cardiologia, dall’intelligenza artificiale alla medicina di genere.