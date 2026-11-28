Le pubblicazione del professor Nicola Saccani dell’Università degli studi di Brescia rientrano nell’1% degli articoli più citati al mondo nel suo ambito di ricerca. Grazie a Saccani, professore associato di Impianti industriali meccanici al Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale, l’Università di Brescia è entrata nell’elenco Highly Cited Researchers di Claritate, una compagnia britannico-americana che si occupa di analisi di dati e informazioni relativi alla ricerca scientifica e accademica. Tale elenco individua gli studiosi che si distinguono a livello mondiale per l’impatto della propria produzione scientifica con pubblicazioni che rientrano nell’1% degli articoli più citati nei rispettivi ambiti di ricerca.
Il docente
Saccani è stato inserito nell’edizione 2026 nella categoria Cross-field, dedicata a ricercatrici e ricercatori i cui scritti hanno esercitato un’influenza significativa in più ambiti disciplinari.
L’attività di ricerca di Saccani si concentra su gestione delle filiere produttive, economia circolare e servitizzazione (ovvero sviluppo di servizi che integrano l’offerta di prodotti delle imprese manifatturiere). Si occupa inoltre del ruolo delle tecnologie digitali nella trasformazione di questi modelli di business. Saccani ha poi contribuito a fondare il Centro interuniversitario di ricerca sull’innovazione e la gestione dei servizi nelle imprese industriali, nato nel 2022 dalla convenzione tra le Università di Brescia, Bergamo, Firenze e Piemonte Orientale.