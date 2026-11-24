All’Università degli Studi di Brescia le elezioni studentesche dello scorso ottobre hanno lasciato numerose caselle vuote: in diversi organi non si è presentato nessun candidato e in altri non è stato raggiunto neppure il quorum del 10% degli aventi diritto. Un segnale di scarso coinvolgimento nella rappresentanza universitaria che ora l’Ateneo prova ad affrontare con una nuova tornata elettorale.
Nuove elezioni
Il rettore Francesco Castelli ha infatti indetto le elezioni suppletive per il 16 e 17 marzo 2027. In palio ci sono decine di seggi nei consigli di dipartimento, nelle commissioni paritetiche e nei consigli dei corsi di studio. La situazione riguarda tutte le aree dell'università, da Economia a Giurisprudenza, da Ingegneria a Medicina.
I numeri danno la dimensione dei posti ancora da coprire: 65 rappresentanti nel corso di Infermieristica, 31 in Fisioterapia, 25 in Medicina e Chirurgia e 21 in Ingegneria Industriale. In alcuni organi, invece, non è arrivata neppure una candidatura.
Particolarmente significativo il dato di Economia e Management, dove non è stato raggiunto il quorum del 10% né nel Consiglio di dipartimento né nella Commissione paritetica.