Pochi candidati e quorum mancati, l’UniBs torna alle urne

Dopo le elezioni studentesche di ottobre, restano da assegnare decine di seggi tra consigli di dipartimento e corsi di studio: il rettore Castelli ha indetto una nuova tornata per il 16 e 17 marzo 2027

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 24 novembre 2026 1 ' di lettura

Due magliette con il logo UniBs, foto Facebook Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Università degli Studi di BresciaUniBs Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...