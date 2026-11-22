Ha fatto discutere, anche con toni aspri, il recente decreto legge che introduce, a partire dal prossimo anno scolastico, il tetto del 30% per gli alunni di origine straniera nelle classi; ma su un punto tutte le voci concordano: l’integrazione passa dall’apprendimento della lingua italiana. Servono dunque strumenti (e prima ancora risorse) per superare le differenze linguistiche. Uno di questi si chiama Akelius e si sta sperimentando anche in Italia dall’anno 2021/22.
Si tratta di una piattaforma per l’insegnamento di 14 lingue, al centro di un progetto che Unicef ha portato in venti Paesi in collaborazione con Fondazione Akelius e con la partnership della Fondazione Ismu. Ora Akelius è arrivato a Brescia: alcune scuole lo stanno approcciando, pur non avendolo ancora adottato formalmente; soprattutto, però, ci sono 280 studenti del corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che nei giorni scorsi hanno presenziato all’aula tematica dedicata al progetto; e sono pronti a proporlo con competenza nelle scuole (non solo bresciane) dove tra la fine di novembre e il prossimo aprile svolgeranno il tirocinio curricolare.
L’incontro
L’appuntamento è stato organizzato da Katia Montalbetti, coordinatrice del corso di laurea in Scienze della formazione, dalla Facoltà di Scienze della formazione e dal Dipartimento di Pedagogia, sulla base di un interesse per l’intercultura non certo nuovo e anche di un bisogno espresso dal mondo della scuola. Ospite Sophia Benassila, specialista in Educazione e Sviluppo delle competenze di Unicef, che ha spiegato come la piattaforma Akelius abbia lo scopo di supportare bambini e ragazzi con background migratorio nell’apprendimento della lingua del Paese di arrivo; e come abbia già mostrato la propria efficacia in termini di autonomia dell’apprendimento, partecipazione e motivazione.
Come funziona
«Ovviamente non sostituisce l’insegnante, anzi va abbinato alla didattica in classe, in un contesto di apprendimento blended», precisa Giuliana Fiini, tutor organizzatrice del tirocinio del corso di laurea in Scienze della formazione, illustrando come funziona nel dettaglio la piattaforma. «È un’app libera e gratuita e in parte può essere paragonata a un corso di lingue come Duolingo perché procede per step. Dà risposte a diverse necessità di traduzione anche nei classici ambiti tematici, dalla tavola al viaggio. Per quanto riguarda in particolare la scuola, Akelius è tra l’altro strumento di trasmissione dei compiti a casa e di comunicazione con le famiglie. I destinatari, infatti, sono sia i bambini (soprattutto quelli della scuola primaria) sia i genitori».
Quanto ai docenti, «l’utilizzo della piattaforma può essere favorito dalla scuola attraverso un’adozione formale ma anche scelto in autonomia: il progetto Akelius dà a chiunque lo desideri la possibilità di formarsi a distanza gratuitamente, di personalizzare l’attività e di fare rete con altri colleghi».
Oggi in Italia sono un centinaio gli istituti comprensivi che hanno adottato Akelius, prevalentemente in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. «Confidiamo nel fatto che i nostri tirocinanti siano leva di innovazione», dice Giuliana Fiini. «Ovviamente ci sarà un secondo appuntamento nel quale verificheremo com’è andata nelle scuole accoglienti, dove si presenteranno con una sorta di mandato e una microprogettazione».