Tirocinanti UniCatt pionieri dell’app per superare le disparità linguistiche

Arriva a Brescia la piattaforma «Akelius» del progetto Unicef, utilizzata nelle scuole di 20 Paesi e in un centinaio di istituti comprensivi italiani: favorisce l’apprendimento della lingua del contesto di arrivo e la comunicazione con alunni e genitori