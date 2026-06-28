«Ad Maiora», al Palaleonessa la consegna dei diplomi di laurea UniBs

È il giorno di «Ad Maiora». Oggi alle 17 il Palaleonessa di via Caprera ospita la decima edizione della cerimonia di consegna dei diplomi di laurea dell'Università degli Studi di Brescia, dedicata alle laureate e ai laureati triennali e magistrali dell'anno accademico 2024/2025.
Sono quasi mille le neolaureate e i neolaureati, accompagnati da familiari e amici: l’appuntamento si ispira alla tradizione internazionale del Commencement Day e culmina con il tradizionale lancio del tocco accademico.
La cerimonia sarà aperta dai saluti istituzionali e dal corteo accademico. Interverranno il rettore Francesco Castelli e Alessia Ragnoli, neolaureata in Giurisprudenza. Tra i momenti più attesi anche la lettura del «Discorso sulla Costituzione» di Piero Calamandrei affidata all’attrice e autrice Lucilla Giagnoni, accompagnata musicalmente dalla Si Può Fare Band, progetto inclusivo diretto dal maestro Davide Zubani.
Sul palco saliranno inoltre cinquanta laureate e laureati magistrali selezionati tra coloro che hanno conseguito la lode, in rappresentanza dell’intera comunità accademica. La cerimonia sarà anche l’occasione per la consegna delle pergamene alle professoresse emerite e ai professori emeriti e per celebrare, insieme all’associazione Alumni, l’anniversario di laurea delle alumnae e degli alumni che hanno conseguito il titolo nel 1986.
L’evento è trasmesso in diretta qui e su Teletutto.