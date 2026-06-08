A Provaglio d’Iseo tengono banco le polemiche scolastiche

Tema che da mesi tiene comprensibilmente banco nel centro affacciato sulle Torbiere, con accese posizioni contrarie alle decisioni della maggioranza che siede a Palazzo Francesconi, sede municipale. Come evidenzia il primo cittadino in una lettera distribuita alla cittadinanza: «Negli ultimi mesi il futuro delle nostre scuole è stato al centro di un dibattito acceso e carico di preoccupazioni. È un segnale importante, che testimonia quanto la scuola sia un bene comune essenziale e quanto ciascuno di noi abbia a cuore il presente e il futuro dei nostri bambini». Il messaggio contiene le motivazioni delle decisioni dell'amministrazione comunale, richiamando anzitutto la sicurezza, quale priorità assoluta . Aspetto questo, non garantito dagli edifici scolastici esistenti, come emergerebbe dagli approfondimenti tecnici sulle strutture di via Roma, «che hanno evidenziato limiti strutturali – scrive il sindaco – che non consentono di rimandare ulteriormente scelte importanti».

Al di là dell'aggettivo importante, quotidianamente usato ed abusato, che rischia di dire tutto e niente – e pensare che la ricchezza della nostra lingua consentirebbe una vasta scelta di termini appropriati, nel caso, ad esempio, scelte indifferibili, o fondamentali, oppure improcrastinabili se preferite – c'è un aspetto della lettera commentato con preoccupazione da più di un cittadino. Si tratta del passaggio che evidenzia come «la struttura è ritenuta agibile; tuttavia, l'obsolescenza degli impianti e lo stato dell'edificio impongono oggi un investimento strutturale non più rimandabile (stiamo parlando di una somma spesa per manutenzioni straordinarie, dal 2023 a fine 2025, di circa 500mila euro)».

Si sono chiesti in molti, stupiti: «Come è possibile impiegare una così ingente somma di denaro pubblico, mezzo milione di euro, un miliardo di lire, su un edificio non considerato comunque utilizzabile? Probabilmente è mancata nel tempo e a più di un sindaco, la capacità di programmare e di decidere, perdendo anche il treno dei fondi Pnrr». Altri commentatori sono parimenti stupiti per le metaforiche barricate alzate da chi non accetta il trasferimento, temporaneo o definitivo, vedremo, nella frazione Provezze. «Come non comprendere – dicono – che la crisi demografica è una realtà e che un breve trasferimento, peraltro gratuito garantisce l'amministrazione, all'interno dei confini comunali possa rappresentare un così grande disagio?». Già, ma è notorio l'italico legame ai campanili.