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Le elementari di Provaglio traslocano al Campus di Provezze

Le verifiche effettuate sul plesso scolastico di via Roma hanno evidenziato criticità strutturali e impiantistiche legate all’età dell’edificio: non sostenibile il riammodernamento
La scuola primaria - © www.giornaledibrescia.it
La scuola primaria - © www.giornaledibrescia.it
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Il futuro delle scuole di Provaglio d’Iseo è stato oggetto, negli ultimi mesi, di un confronto acceso, a testimonianza dell’importanza che la comunità attribuisce all’istruzione. Le decisioni assunte dall’Amministrazione comunale nascono da un percorso lungo e strutturato, basato su analisi tecniche, valutazioni economiche e dialogo con l’Istituto Comprensivo.

Verifiche

Le verifiche effettuate sul plesso scolastico di via Roma hanno evidenziato criticità strutturali e impiantistiche legate all’età dell’edificio e agli standard progettuali superati. Pur risultando agibile, la scuola primaria richiede interventi sempre più frequenti: solo tra il 2023 e il 2025 sono stati spesi circa 500.000 euro in manutenzioni straordinarie, senza risolvere i problemi di fondo, perché il degrado è progressivo. Le conclusioni tecniche sono state chiare: il riammodernamento dell’edificio esistente non rappresenta una soluzione sostenibile né sotto il profilo della sicurezza né sotto quello economico.

Trasferimento

La sicurezza di studenti e personale, oltre che la valorizzazione del patrimonio comunale esistente, è stata il criterio prioritario che ha guidato ogni decisione dell’Amministrazione ed è per questo che si è scelto di trasferire la scuola primaria di Provaglio presso il Campus di Provezze a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Si tratta di una riorganizzazione logistica che non comporta la chiusura di servizi, ma mira a garantire continuità didattica evitando la convivenza con cantieri.

Il Campus di Provezze, struttura recente e già concepita per l’infanzia, potrà accogliere tutti gli alunni con interventi limitati. Il servizio mensa sarà garantito a tutti gli alunni grazie anche alla collaborazione del Gruppo Alpini di Provezze, mentre la sala civica sarà riconvertita in laboratorio musicale e biblioteca scolastica. Le scelte tengono conto anche del calo demografico: gli alunni della primaria passeranno dai 270 del 2025/2026 a circa 190 nel 2030/2031.

Interventi

Di seguito, è previsto un intervento strategico sull’area scolastica di via Roma, con la demolizione dell’attuale primaria e la realizzazione di una scuola secondaria di primo grado, moderna, sicura ed energeticamente efficiente, anche grazie al recupero dell’edificio storico per funzioni culturali e di biblioteca.

Pur consapevole delle preoccupazioni espresse da alcune famiglie, l’Amministrazione ritiene di aver individuato la migliore soluzione possibile nelle condizioni attuali, con l’obiettivo di garantire scuole più sicure, sostenibili e adeguate alle esigenze future.

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