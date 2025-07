La «YesBand» suona il rock e l’inclusione: il progetto decolla

Si chiama YesBand, ha un repertorio che spazia da «Albachiara» a «La mia banda suona il rock», passando per «Occidentali’s Karma», e va a ritmo di inclusione.

Il gruppo

È il gruppo musicale di Montichiari composto da Michael, Alessandro, Francesco, Simone e Diego, che sono partiti da zero, ma ora, con la musica, ci sanno fare, tanto che di recente, in formazione quasi completa (mancava Diego), si sono esibiti nel loro saggio, entusiasmando il pubblico che era presente negli spazi dell’ex Casa Serena, in particolare del Monamì.

Sono ragazzi con disabilità, di Montichiari, e la YesBand è il risultato della collaborazione fra più realtà, a partire da un gruppo di genitori che, nel 2009, ha deciso di unirsi e costituire l’associazione «Tandem-Tutti i colori della disabilità», proprio per garantire ai loro ragazzi la possibilità di fare esperienze, nel segno dell’inclusione e dell’esercizio di autonomie. E far parte di una band, prepararsi per un concerto, salire su un palco, mostrare i risultati di impegno e passione, nonché godersi il meritato applauso è decisamente un’esperienza, importante ed emozionante.

Esperienza

«Nei progetti siamo seguiti dagli educatori della cooperativa La sorgente e la YesBand sorge da un percorso denominato Takiwatanga – spiega Viviana Faverzani, segretaria di Tandem e mamma di Alessandro –. In questa esperienza ci accompagna la scuola di musica Joker music, in particolare la maestra Sam Delacroix. Il percorso musicale è partito un paio di anni fa e nel 2024 è nata la band, che quest’anno ha affrontato il suo secondo saggio di fine anno, dopo quello del 2024. Un momento di grande soddisfazione».

I componenti

Il frontman-cantante è Michael e alle percussioni hanno dato il meglio di loro Alessandro, Francesco e Simone: «Con loro, sul palco, c’erano anche Alex, Ginevra, Andrea e Mattia, allievi e musicisti della scuola di musica che accompagnano con strumenti i nostri ragazzi – prosegue Viviana –. Hanno suonato e cantato Albachiara, Io vagabondo, La mia banda suona il rock, Hanno ucciso l’uomo ragno e Occidentali’s Karma».

I progetti

I progetti di «Tandem», che riunisce complessivamente sette famiglie di Montichiari con ragazzi tra i 22 e i 32 anni (tranne uno di loro che è più adulto), puntano infatti anche all’inclusione e quindi a condividere esperienze con tutti.

Per tutti

«Tandem, nel 2009, è sorta dalla volontà di far sì che i nostri figli vivessero esperienze nel tempo libero, come tutti, condividendole anche altre persone – prosegue Viviana, che specifica come l’associazione sia aperta anche a nuovi ingressi, non solo di Montichiari –. Le uscite durante l’anno, che in media avvengono ogni quindici giorni, sono varie; oltre al progetto musicale, negli anni sono stati organizzati progetti sportivi (uno anche in kayak), ma anche semplici momenti di condivisione, un giro per l’aperitivo ecc…».

Per informazioni e tenersi aggiornati sulla YesBand e i progetti di «Tandem», l’associazione ha le pagine social su Facebook e Instagram.