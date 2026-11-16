La leggenda di Carlo Magno in Valcamonica nella tesi di una giovane camuna

Da un antico manoscritto custodito a Bergamo è riemersa la leggenda di Carlo Magno in Valcamonica. A riportarla alla luce è stata Clara Testini, ventenne di Vione, che ha dedicato la propria tesi triennale in Lettere, discussa all’Università di Bergamo con il massimo dei voti e la lode, al più antico documento latino conosciuto, che racconta il viaggio dell’imperatore attraverso le Alpi.
La tesi
La ricerca, intitolata «Perpetuis temporibus duraturas», ha preso in esame un manoscritto databile tra il 1430 e il 1440, conservato nell’archivio capitolare di Bergamo. Un documento mai uscito in edizione autonoma, che la ragazza ha studiato direttamente, realizzandone per la prima volta una trascrizione diplomatica, una interpretativa e una traduzione italiana. Il testo narra il leggendario viaggio di Carlo Magno da Bergamo attraverso la Valcamonica, tra battaglie, conversioni e fondazioni di chiese. Un itinerario che toccò Lovere, Esine, Berzo Inferiore, Cemmo, Edolo, Monno, Davena, Vione, Temù e oltre.
Non una cronaca storicamente attendibile, ma una testimonianza preziosa di come le comunità medievali costruissero la propria identità. Tra gli aspetti più interessanti della ricerca emerge il ruolo della chiesa di San Lorenzo a Berzo Inferiore, alla quale il manoscritto dedica particolare attenzione, tanto da suggerire che proprio nell’ambiente ecclesiastico berzese possa essere nata la prima stesura organica della leggenda.
La Valcamonica avrebbe avuto un ruolo centrale nella nascita stessa della leggenda stessa; Clara Testini ipotizza che il racconto non sia stato solo importato da altri territori, ma abbia preso forma proprio in Valle. A sostegno di questa interpretazione ci sono la precisione dei riferimenti geografici, la conoscenza delle località camune e un latino molto influenzato dal volgare.
Valore al territorio
Lo studio assume un significato particolare per l’alta Valle, dove la memoria carolingia è diventata anche occasione di valorizzazione turistica. A Vione il tema è particolarmente sentito dalla famiglia Testini: il padre di Clara, Mauro, già sindaco e oggi assessore, ha contribuito alla progettazione e alla sistemazione dell’antica Via Carolingia, un itinerario che attraversa i comuni dell’alta Valle, da Monno a Ponte di Legno.
Il progetto punta a recuperare gli antichi tracciati e a collegare borghi, testimonianze storiche e paesaggi montani, offrendo nuove opportunità al turismo lento. La tesi di Clara Testini aggiunge così un tassello scientifico alla conoscenza di un patrimonio che non appartiene soltanto agli archivi, ma anche al territorio camuno, dimostrando come lo studio delle fonti possa contribuire a raccontare con più consapevolezza la storia dei luoghi attraversati oggi da escursionisti e appassionati di cammino e montagna.