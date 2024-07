Tre amici in pellegrinaggio a Padova a bordo di trattori d’epoca

L’anno scorso si erano messi alla guida di sette trattori d’epoca alla volta di Assisi in memoria dell’amico Oreste Rodella, da poco scomparso dopo aver lottato contro una malattia. Quest’anno tre componenti del Gruppo amatori trattori d’epoca della Valtrompia (Gate) hanno deciso di replicare l’impresa, compiendo un viaggio da Montichiari a Padova. Sempre a bordo dei loro trattori.

Una iniziativa vista anche come una sorta di pellegrinaggio dai luoghi di San Paolo VI a quelli di Sant’Antonio.

Alle 7 in punto di lunedì scorso si sono dati appuntamento in piazza a Montichiari e da lì sono partiti alla volta di Este, in provincia di Padova. Arrivati qui attorno alle 18, si sono fermati per il pernottamento. Le tappe successive sono Arquà Petrarca, la basilica di Sant’Antonio per la benedizione e una visita alla Casa del pellegrino. Il viaggio durerà fino a venerdì, quando i trattoristi faranno ritorno a Montichiari attorno alle 18, e farà tappa anche all’Abbazia Pomposa, alla Casa museo Matteotti e al monastero di San Salvaro.

Quella del pellegrinaggio è un’idea recente nella storia del gruppo, che è nato nel gennaio del 2013 con lo scopo di divulgare la passione e la conoscenza delle macchine d’epoca utilizzate in agricoltura, facendo rivivere le tradizioni locali tenendo viva la memoria del passato. Oggi il consiglio è presieduto da Renato Rossi. Suo vice è Ivan Marelli, segretario Diego Barucco. Tra i consiglieri c’è anche una donna, Patrizia Gianoncelli, che fa parte del gruppo insieme a Saverio Chioda, Vittorio Comassi, Giulio Rodella e Claudio Gianoncelli.

I prossimi 27 e 28 luglio il Gate ha in programma la dodicesima edizione del «Raduno dei trattori d’epoca in Maniva». Il percorso dell’iniziativa, che vede arrivare mezzi storici anche dal Nord Europa, si snoderà nel verde per 77 chilometri partendo da San Colombano e unendo le valli bresciane Trompia, Camonica e Sabbia, con un tracciato in quota dal Maniva fino al Crocedomini.