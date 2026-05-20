Brescia ricorda le vittime della Strage: le iniziative in città

Casa della Memoria , in sinergia con il Comune di Brescia e le realtà del territorio, presenta un fitto calendario di appuntamenti culturali, istituzionali e studenteschi per commemorare il 52esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia (28 maggio 1974) e per rinnovare l’impegno collettivo verso il cammino della giustizia.

La giornata di giovedì 28 maggio si aprirà alle 8 con la celebrazione eucaristica al Cimitero Vantiniano. Alle 9 in Piazza della Loggia è prevista la deposizione degli omaggi floreali e il corteo delle delegazioni. Alle 10.12 , momento esatto dell’esplosione, verranno battuti manualmente gli otto rintocchi dell’orologio Astrario in memoria delle vittime , seguiti da un minuto di silenzio e dal successivo suono all’unisono delle campane delle parrocchie cittadine.

La commemorazione ufficiale, organizzata da Cgil, Cisl e Uil, inizierà alle 10.20 con gli interventi degli studenti del Liceo Calini, di Adriana Apostoli dell’Università di Brescia e di Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl. La mattinata si chiuderà all’Auditorium San Barnaba con l’incontro intitolato «La memoria e la lotta», in cui gli studenti dialogheranno direttamente con lo scrittore Maurizio Maggiani.

Nel pomeriggio

Giovedì 28 maggio, alle 14, in Piazza della Loggia, verrà presentato il progetto «Era di maggio. Vite intorno alla strage di Brescia», il podcast scritto e narrato da Benedetta Tobagi e prodotto da Chora Media. Il racconto audio diventerà anche una passeggiata sonora gratuita e immersiva di 90 minuti che avrà luogo in presenza dell’autrice nel pomeriggio del 28 maggio a Brescia. Sarà possibile prendere parte all’evento previa prenotazione sul sito, all’indirizzo o numero telefonico +39 030 817 4200.

Dalle 15 alle 19 la piazza si trasformerà in un laboratorio artistico a cielo aperto con le performance teatrali e musicali dei collettivi studenteschi, le scene curate dal Teatro Dioniso e l’intervento dei percussionisti Appel. La giornata si concluderà alle 20 con un «Concerto in memoria delle vittime di Piazza Loggia» nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, inserito nel 63° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, che vedrà l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali affiancare il pianista Federico Colli sotto la direzione di Pier Carlo Orizio.

Le iniziative

La giornata del 28 maggio, come da tradizione, sarà anticipata da alcune iniziative. Il 25 maggio dalle 15 in Università Cattolica si terrà il convegno internazionale «A 50 anni dal colpo di stato in Argentina», mentre alle 20.30 il Teatro Mina Mezzadri proietterà il documentario «La loggia del silenzio. Manlio Milani, memoria di una strage», seguito da un dibattito con storici e registi. Il 26 maggio, all’Auditorium San Barnaba, l’autore Paolo Corsini presenterà il volume «Una bomba fascista. Nuova lettura della strage di Brescia» insieme allo storico Miguel Gotor.

Il programma, inoltre, include numerose iniziative culturali, offrendo per tutto il periodo mostre, installazioni e percorsi bibliografici speciali nelle sedi di Queriniana, Ghetti, Casazza e Largo Torrelunga.

A 52 anni dalla strage, Brescia rinnova il suo impegno per la memoria e la giustizia. Le numerose iniziative in programma testimoniano come la città e l’intera provincia continuano a considerare fondamentale il ricordo di quanto accaduto il 28 maggio 1974, per costruire un futuro di pace e democrazia. Per il programma completo e gli aggiornamenti, è possibile consultare il sito di Casa della Memoria.