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«Superman non esiste»: Elisa e la sua partita contro la Nbia

Esce oggi la ventinovesima puntata del podcast sostenuto da Banca Valsabbina: il nuovo appuntamento è dedicato alla storia della quindicenne, affetta da Sindrome Neurodegenerativa da accumulo cerebrale di ferro
Il sorriso di Elisa
Il sorriso di Elisa

Esce oggi, venerdì 23 ottobre, la 29esima puntata del podcast «Superman non esiste», il progetto – arrivato quest’anno alla sua terza stagione e curato dalla giornalista Francesca Marmaglio – che racconta storie di rinascita e speranza.

La storia di Elisa

La ventinovesima puntata «Elisa. Sto giocando la mia partita» è dedicata a Elisa Ragni che all’età di 15 anni, dopo un’infanzia tranquilla e serena, riceve una diagnosi tremenda: la Nbia, Sindrome Neurodegenerativa da accumulo cerebrale di ferro, una malattia rara, genetica e ereditaria caratterizzata da un accumulo anomalo e progressivo di ferro in specifiche aree del cervello.

Elisa Ragni
Elisa Ragni

«Arrivare alla diagnosi è stato un percorso lungo, doloroso e tortuoso – racconta nella puntata la mamma di Elisa, Barbara Vielmi –. Dopo averci detto che Elisa faticava a parlare, perdeva l’equilibrio ed era stanca, perché stava vivendo una sorta di depressione, siamo andati a Milano all’Istituto Neurologico Carlo Besta e lì dopo qualche analisi ci hanno subito detto che Elisa era malata».

Da quel momento è stato un lento declino fisico: oggi Elisa non riesce ad esprimersi a parole e per farlo utilizza un tablet sul quale scrive tutto quello che vuole dire e sul quale ha scritto anche il suo libro «Oltre ogni ostacolo solo la maglia», la storia di una diagnosi ma anche la storia di una passione, quella per il calcio e per la Juventus, che l’ha salvata.

Dove ascoltare il podcast

Il podcast, che anche in questa sua terza stagione sarà a cadenza mensile, continua ad essere sostenuto da Banca Valsabbina. È possibile ascoltare questa e tutte le altre puntate sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nelle sezione podcast del sito del Giornale di Brescia e dell’app del Giornale di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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