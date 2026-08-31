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Roberto e il lavoro perso: «Accarezzo l’idea di una vita indipendente»

Il 63enne bresciano racconta la sua storia: «Da un giorno all’altro mi sono ritrovato senza nulla. Alla mia età non mi facevano fare più niente»
Antonio Borrelli

Antonio Borrelli

Giornalista

Una persona guarda offerte di lavoro (foto simbolica)
Una persona guarda offerte di lavoro (foto simbolica)

Bresciano di 63 anni, Roberto è tra i pochi che non si sottrae a raccontarsi ad uno sconosciuto. E comincia da dove tutto è iniziato: «Lavoravo nel settore commerciale di un’azienda edilizia della Bassa. Alcuni anni fa le cose hanno cominciato ad andar male e ho perso il lavoro. Da un giorno all’altro mi sono ritrovato senza nulla. Alla mia età non mi facevano fare più niente». Non entra nei dettagli, ma con amarezza dice: «Ti rendi conto che a un certo punto tutti ti voltano le spalle: amici, conoscenti, anche i parenti. Diventi invisibile, non sei più nulla». Senza i volontari che l’hanno accolto e gli hanno dato un tetto, un pasto e la possibilità di trascorrere le giornate con diverse attività «non so come avrei fatto», ammette.

Roberto confessa di ritenersi più fortunato di altri, che invece non hanno trovato posti letto o non hanno saputo a chi rivolgersi. O semplicemente non hanno avuto la forza di farlo.

«Anche in questi mesi caldissimi ho incontrato tante persone in difficoltà, stavano anche molto peggio di me. E mi ha sorpreso vedere sui marciapiedi tanti giovani di trenta o quaranta anni. La gente non immagina le difficoltà che incontrano tantissime persone di ogni tipo e in quanti non riescono poi ad uscirne».

Quando gli si chiede se abbia dei sogni resta stupito, il 63enne dice: «Mi piacerebbe avere una vita autonoma. Qui resto sempre un ospite e non è bello spiegarlo agli altri. Spero di poter fare un percorso personale e di avere una casa mia. Così posso ricominciare e riacquistare dignità».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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