Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Natale alla Mensa Menni, un pasto caldo anche per i più fragili

Lucia Lazzari
I volontari di via Vittorio Emanuele II hanno accolto con sorriso e pazienza chi non ha una casa, ma anche stranieri, malati e anziani la cui pensione non basta per sopravvivere
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Natale alla Mensa Menni
    Natale alla Mensa Menni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

C’è chi aspetta il suo turno in silenzio, chi sorride ai volontari, ma anche qualcuno immobile, con lo sguardo perso, assorto nei suoi pensieri. Sono oltre 200 le persone ai margini della società che per Natale si sono messe in fila per ricevere un pasto caldo alla Mensa Menni della Caritas di Brescia. I volontari di via Vittorio Emanuele II hanno accolto con sorriso e pazienza chi non ha una casa, ma anche stranieri, malati e anziani la cui pensione non basta per sopravvivere.

«Abbiamo la fortuna di essere ben inseriti nella società e di avere delle belle famiglie – ci racconta una volontaria, dopo aver servito ai tavoli –. Tanti ospiti non hanno questa fortuna. Per questo cerchiamo di aiutarli e di donare loro un po’ di serenità, soprattutto in questi giorni di festa, in cui si sentono più soli».

Per il pranzo di Natale il menù era ricco e variegato: tra formaggi misti, uova, gnocchi alla romana, lonza, arrosto e il tradizionale panettone gli ospiti avevano l’imbarazzo della scelta.

A lavorare il 25 dicembre portando gentilezza e ascolto agli ultimi erano 12 volontari. La Mensa Menni è però una realtà radicata nel territorio, aperta 7 giorni su 7, festività comprese. Un punto di riferimento attivo in città da 25 anni, un porto sicuro per chi non ha certezza del domani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Mensa MenniNataleCaritas BresciaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario