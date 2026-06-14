Residence Prealpino, ciak si gira: ritrovata per il docufilm la vecchia insegna

Il complesso, ora demolito, che tra il 1977 e il 2010 fu casa di una foltissima comunità senegalese, è cuore del progetto che dopo crowdfunding e casting è giunto al momento delle riprese. Da un magazzino del Comune di Bovezzo riemerge lo storico tabellone luminoso.