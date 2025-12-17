Aperitivo a sostegno del progetto dedicato al Residence Prealpino
L’iniziativa, nell’ambito della campagna di crowdfunding del film documentario dedicato alla struttura di accoglienza, è promossa dall’Associazione culturale audiovisiva Bubble Production con Collatio Hub
Al Residence Prealpino, l'esultanza nel 2002 dopo il gol del Senegal alla Danimarca - Foto New Eden Group © www.giornaledibrescia.it
Appuntamento domani, giovedì 18 dicembre, alle 18.30 al Lestro Pizza Restaurant di via Cesare Beccaria 5 a Brescia, per una serata con aperitivo (a 10 euro) dedicata al progetto sul Residence Prealpino e alla storia dei lavoratori senegalesi a Brescia.
L’iniziativa, nell’ambito della campagna di crowdfunding del film Residence Prealpino, è promossa dall’Associazione culturale audiovisiva Bubble Production con Collatio Hub.
Per prenotazioni tel. 030.7823443 e info@ristorantelestro.it.
