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«Superman non esiste»: la storia di Silvia, sopravvissuta alla leucemia

La 25esima puntata del podcast racconta la storia di Silvia Scalia, che insieme alla madre Monica ripercorre il difficile percorso dalla diagnosi di leucemia a 8 anni, passando per la chemioterapia, fino alla ripresa completa, trasformando il dolore in rinascita e speranza
Silvia Scalia
Silvia Scalia

Esce oggi, giovedì 24 giugno, la 25esima puntata del podcast «Superman non esiste», il progetto – arrivato quest’anno alla sua terza stagione e curato dalla giornalista Francesca Marmaglio – che racconta storie di rinascita e speranza.

«Silvia. Sono qui, più forte di prima» è dedicata alla storia di Silvia Scalia, una giovane donna a cui a 8 anni i medici diagnosticarono una leucemia.

La storia di Silvia

Tutto comincia da un mal di schiena che si rivela essere, invece, un tumore del sangue: «Avevo appena cominciato a fare ginnastica artistica e pensavo che quel male alla schiena fosse dovuto a un movimento sbagliato che avevo fatto durante gli allenamenti – racconta Silvia nel podcast –. Ma ad un certo punto era diventato davvero un dolore insopportabile: mi ha salvato il sesto senso di mia mamma». Lei ha combattuto per farsi ascoltare, e grazie a Monica non ha mai demorso.

I genitori di Silvia Scalia
I genitori di Silvia Scalia

Silvia viene così ricoverata al Civile di Brescia e sottoposta immediatamente a chemioterapia: «La notte del 25 dicembre 2015 continuava a vomitare, stava davvero male – racconta la mamma Monica –. Era appena stata mandata a casa perché tutto sembrava andar bene. Invece, a causa di un effetto collaterale della chemio, ha avuto una trombosi al sistema nervoso centrale con emorragia cerebrale. Ha dovuto reimparare a muoversi, a parlare, a leggere e a scrivere».

Silvia Scalia oggi
Silvia Scalia oggi

Oggi Silvia è una giovane donna piena di entusiasmo e di vita: «Quando ci ripenso ho tante emozioni – dice Silvia –. Certe volte mi chiedo perché io sono guarita e altri no. Per questo credo di essere stata più fortunata che sfortunata: io sono qui grazie a mamma, ai dottori e al mio sorriso».

Dove ascoltare il podcast

Il podcast, che anche in questa sua terza stagione sarà a cadenza mensile, continua ad essere sostenuto da Banca Valsabbina.

È possibile ascoltare questa e tutte le altre puntate sulle piattaforme Spotify e Spreaker, oppure nella sezione podcast del sito del Giornale di Brescia e sull’app del Giornale di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Superman non esistepodcastleucemia
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