Operaio muore, i colleghi donano oltre 20mila euro alla famiglia

È il risultato della banca ore solidale istituita alla Feralpi Siderurgica di Lonato del Garda, grazie all’iniziativa dei sindacati e alla collaborazione con l’azienda. Alfred Nianzou, lavoratore metalmeccanico, è scomparso prematuramente a 58 anni

22 ottobre 2026 2 ' di lettura