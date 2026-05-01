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A casa in malattia, i colleghi lo salvano donando ore e ferie

Alla Maxion Wheels di Dello, Supinder Jit rischiava di restare senza stipendio per aver superato i 18 mesi di assenza previsti dal contratto. E così è partita la solidarietà dei colleghi, che hanno da poco festeggiato il suo rientro
Roberto Ragazzi

Roberto Ragazzi

Giornalista

Singh Supinder Jut con i colleghi del reparto - © www.giornaledibrescia.it
Singh Supinder Jut con i colleghi del reparto - © www.giornaledibrescia.it

Ci sono storie di lavoro che non fanno notizia e proprio per questo meritano di essere raccontate. Sono storie di solidarietà nate davanti a una bacheca all’ingresso della fabbrica, tra un turno e l’altro. Alla Maxion Wheels di Dello, azienda della Bassa con circa 300 dipendenti e specializzata nella produzione di cerchi in lega, la solidarietà ha preso la forma di un foglio con un nome appeso in portineria: «Banca ore solidali per Singh Supinder Jit».

Supinder Jit – in fabbrica soprannominato da tutti Bobi – ha 47 anni, è arrivato dall’India nel 1999 e nel 2018 è stato assunto nello stabilimento dopo un periodo come interinale. Una vita ordinaria: la moglie Jasmin lavora part-time in una struttura pubblica come Oss; ha un figlio di 12 anni. Due anni fa una grave malattia al fegato, di quelle che non chiedono permesso e non rispettano i contratti di lavoro.

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