A casa in malattia, i colleghi lo salvano donando ore e ferie

Ci sono storie di lavoro che non fanno notizia e proprio per questo meritano di essere raccontate. Sono storie di solidarietà nate davanti a una bacheca all’ingresso della fabbrica, tra un turno e l’altro. Alla Maxion Wheels di Dello, azienda della Bassa con circa 300 dipendenti e specializzata nella produzione di cerchi in lega, la solidarietà ha preso la forma di un foglio con un nome appeso in portineria: «Banca ore solidali per Singh Supinder Jit».
Supinder Jit – in fabbrica soprannominato da tutti Bobi – ha 47 anni, è arrivato dall’India nel 1999 e nel 2018 è stato assunto nello stabilimento dopo un periodo come interinale. Una vita ordinaria: la moglie Jasmin lavora part-time in una struttura pubblica come Oss; ha un figlio di 12 anni. Due anni fa una grave malattia al fegato, di quelle che non chiedono permesso e non rispettano i contratti di lavoro.