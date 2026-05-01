A casa in malattia, i colleghi lo salvano donando ore e ferie

Ci sono storie di lavoro che non fanno notizia e proprio per questo meritano di essere raccontate. Sono storie di solidarietà nate davanti a una bacheca all’ingresso della fabbrica, tra un turno e l’altro. Alla Maxion Wheels di Dello, azienda della Bassa con circa 300 dipendenti e specializzata nella produzione di cerchi in lega, la solidarietà ha preso la forma di un foglio con un nome appeso in portineria: «Banca ore solidali per Singh Supinder Jit».