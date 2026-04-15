Nazionale di volley, Velasco chiama una pallavolista di Montichiari

Sogna ragazza, sogna. Difficile non pensarlo guardando alla stagione che sta vivendo Islam Gannar, la centrale monteclarense, 22 anni il prossimo luglio, che nelle ultime settimane ha avuto più di un motivo per piangere di gioia.

Il 22 marzo scorso ha messo a terra il pallone che è valso la promozione in A1 per la sua Talmassons, dopo il sorpasso, in volata, ai danni della Millenium, e qualche giorno fa, quando ancora la sbornia per il conquistato approdo nell'olimpo del volley doveva essere smaltita, ecco un'altra grandissima soddisfazione: la chiamata delle chiamate, quella del commissario tecnico Julio Velasco per il primo collegiale dell'anno della Nazionale.

L'azzurro non è colore nuovo per lei che lo ha già vestito nelle giovanili, vincendo anche un argento ai Mondiali U18 nel 2021. Un anno prima, dopo il quarto posto all'Europeo U17, giocato dopo una convocazione che aveva definito «inaspettata», a queste colonne la bresciana aveva confidato «sogno di indossare un giorno la maglia della Nazionale maggiore».

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Il sogno che si avvera

Ora, quel giorno, quella prima volta è arrivata davvero: «Ricevere la chiamata del Ct è stato emozionante. È un sogno che avevo da tanto tempo, quindi viverlo è qualcosa di speciale. Ripensare alla me di qualche anno fa, più piccola e con meno fiducia anche in me stessa, e vedere dove sono arrivata oggi, mi fa davvero effetto. Ci speravo, perché lavoro tanto ogni giorno, però quando succede realmente è tutta un’altra cosa. Ora voglio godermela e dare il massimo. Sono consapevole che adesso ci sono solo gli allenamenti, quindi devo impegnarmi ogni giorno per restarci e meritarmi le opportunità».

Il percorso

Gannar riceve l'Oscar dello sportivo nel 2021 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Esordio a 15 anni in C, con la Promoball, il passaggio, la stagione successiva, al Club Italia in A2 e, due più tardi al Volley Hermae Olbia, poi la chiamata di Talmassons, il debutto in massima serie, e la conferma in rosa anche per questa annata, per tentare l'immediata risalita in A1, come si diceva centrata. «È stato qualcosa di incredibile riuscirci – ammette lei – è il risultato di mesi di sacrifici e momenti anche difficili. Ce lo siamo meritate, perché non abbiamo mai mollato e abbiamo sempre creduto nel nostro obbiettivo».

Un campionato di altissimo livello, sempre ai vertici, chiuso dalla centrale nona nella classifica delle top blockers, una (sfortunata) finale di Coppa Italia giocata contro Costa Volpino e la pool promozione di cui già si è detto.

Gannar sotto rete - Foto Instagram

«È stata una stagione con alti e bassi, però penso faccia parte del percorso. Anche nelle difficoltà non abbiamo mai smesso di crederci, siamo rimaste unite e questo ha fatto la differenza. A livello personale, mi ha fatto crescere tanto, ho imparato a gestire meglio le pressioni e a dare il mio contributo nei momenti che contano». Ora? «Voglio continuare a migliorare e dimostrare di poter stare a questo livello, voglio dare il massimo sia con il club che in Nazionale. L’obiettivo . conclude - è crescere ancora, ma soprattutto non smettere mai di lavorare e credere in quello che faccio».